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Олег Артюков
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа

В Европе ошиблись при подсчётах доходов России от продажи энергоресурсов

Экономика

Европейские эксперты ошиблись, подсчитывая доходы России от продажи энергоресурсов. Об этом сообщила "Российская газета", которая провела анализ данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA, Финляндия).

В Европе ошиблись при подсчётах доходов России от продажи энергоресурсов
Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Финский центр, в свою очередь, взял за основу данные компаний Kpler и ENTSOG, которые специализируются на обзорах сырьевых рынков. Так вот, по данным CREA, в мае экспорт угля, нефти и газа из России в денежном выражении снизился на шесть процентов по сравнению с апрелем, составив 697 млн евро в сутки по сравнению с 732 млн в евро в сутки в апреле. CREA также зафиксировал падение доходов России от экспорта углеводородов в первые недели июня.

Однако "Российская газета" отмечает, что основной источник поступлений в российский бюджет обеспечивают не экспортные пошлины (на нефть и топливо с начала 2024 года они равны нулю), а налог на добычу полезных ископаемых, который выплачивается с показателей добычи, а не экспорта. Также сообщается, что доходы от добычи нефти и газа составляют 90 процентов нефтегазовых поступлений российского бюджета.

По мнению российских экспертов, основное влияние на денежные поступления в бюджет России в нефтегазовой отрасли оказало временное снижение мировых цен на нефть. Стоимость нефти снизилась с 90 долларов до 83 долларов за баррель. И вслед за мировыми эталонными сортами упала цена на российский флагманский сорт Urals — с 74,98 долларов за баррель в апреле до 67,37 долларов за баррель в мае. Этот фактор стал ключевым в снижении российских нефтегазовых доходов, а не падение экспорта.

Аналитики подчеркивают, что Россия стремится соблюдать условия сделки ОПЕК+, сокращая экспорт нефти, при этом увеличивая спрос на нефть на внутреннем рынке. Важно, что Россия поддерживает необходимый уровень добычи нефти, отмечают эксперты. Они также обращают внимание уверенный рост поставок российской нефти в Китай и Индию.

Впрочем, никто из опрошенных аналитиков не ожидает возвращения нефтегазовых доходов на уровень апреля. Однако подчёркивается, что план Минфина по доходам от углеводородов будет выполнен.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия после введения санкций переориентировала экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки.

На дружественные страны в 2023 году пришлось 86 процентов экспорта нефти по сравнению с 40 процентами в 2021 году. И 84 процента экспорта нефтепродуктов по сравнению с 30 процентами в 2021 году.

Экспорт нефти из Российской Федерации в 2023 году составил 234,3 млн тонн, что на 3,3 процента меньше, чем годом ранее. Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн тонн, что на 0,9 процента меньше, чем в 2022 году. Переработка нефти в 2023 году составила 275 млн тонн.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть александр новак
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