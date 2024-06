Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа

Европейские эксперты ошиблись, подсчитывая доходы России от продажи энергоресурсов. Об этом сообщила "Российская газета", которая провела анализ данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA, Финляндия).

Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International