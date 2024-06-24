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Олег Артюков
NetEase: Китай резко ответил на давление США по поводу партнёрства с Россией

В Китае рассказали о реакции на требование Запада предать Россию

Экономика

За последние годы стратегическое партнёрство между Россией и Китаем значительно укрепилось. Страны активно взаимодействуют в различных сферах и поддерживают друг друга на международной арене.

В Китае рассказали о реакции на требование Запада предать Россию
Фото: https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Сближение России и Китая вызывает недовольство на Западе. В результате этого на Китай начали оказывать давление с целью разорвать его связи с Россией, говорится в материале NetEase.

"Понимая, что Россию невозможно победить, Запад переключил внимание на Китай", — отмечает автор материала.

По его мнению, нынешний год для России складывается весьма успешно. Она полностью адаптировалась к санкциям и научилась эффективно на них реагировать. Кроме того, Россия демонстрирует успехи в экономике, дипломатии и оборонной сфере. Это стало неожиданностью для Запада, который не ожидал такого развития событий.

Путин перехватил инициативу, противостоять столь динамично развивающейся России сейчас крайне сложно. На этом фоне США изменили тактику и сосредоточили внимание на Китае.

КНР сталкивается с серьёзным давлением со стороны Соединённых Штатов. Вашингтон требует от Пекина прекратить сотрудничество с Россией, угрожая в противном случае ввести масштабные санкции. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Китая немедленно прекратить взаимодействие с РФ.

По сути, американская сторона предложила Китаю предать Россию в обмен на отсутствие санкций против Поднебесной.

Однако Китай всегда ясно заявлял, что не будет поддерживать санкции и не намерен ограничивать отношения с Россией, подчёркивает автор материала, опубликованного в NetEase.

Китай счел поведение американской стороны неприемлемым и ответил Блинкену достаточно резко, что не характерно для китайской дипломатии. Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что роль Запада в дестабилизации ситуации очевидна для всего мира.

Он подчеркнул, что США и их союзникам следует сосредоточиться на решении собственных проблем, а не вмешиваться в дела Китая. По словам автора NetEase, представители США "потеряли дар речи" от такого ответа. Госдепартамент США не смог найти, что возразить на это, говорится в материале.

В Пекине ранее неоднократно заявляли, что сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран. И подчёркивали, что считают противоправными санкции против китайских компаний за торговлю с российскими предприятиями.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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