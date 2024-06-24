The Hill: через год-два у доллара могут быть очень серьёзные проблемы

На мировую финансовую систему значительное влияние оказали санкции, которые США и их союзники ввели против России. Одним из последствий ограничительных мер стала дедолларизация — отказ государств от использования американского доллара, говорится в материале издания The Hill.
Отмечается, что западные эксперты всё чаще предупреждают об опасности дедолларизации для США. Однако у американской валюты есть и более серьёзный соперник, чем Россия, подчёркивается в материале.
По сообщениям прессы, всё большее количество стран с развивающейся экономикой присоединяются к коалиции БРИКС, чтобы снизить свою зависимость от доллара.
Среди западных специалистов существует мнение, что инициативы БРИКС в рамках дедолларизации могут привести к утрате долларом статуса основной резервной валюты мира. Пока об этом говорить рано, так как многие центральные банки всё ещё хранят большую часть своих резервов в долларах.
В данный момент у американской валюты есть более серьёзная проблема, чем действия России и её союзников. Теоретически обвал доллара может начаться уже через год или два, полагает The Hill.
"Есть два сценария, согласно которым доллар действительно может ослабнуть в ближайшие год или два", — говорится в материале.
Во-первых, проблемой могут стать действия Федеральной резервной системы США. Если ФРС смягчит денежно-кредитную политику и снизит процентные ставки, американская валюта может значительно ослабнуть по отношению к йене, евро и юаню.
Во-вторых, возможное резкое ухудшение отношений с Китаем может привести к обострению глобального торгового конфликта. Например, президент США Джо Байден недавно объявил о повышении пошлин на импорт ряда китайских товаров. Но полноценное торговое противостояние станет более вероятным, если новым президентом станет Дональд Трамп и выполнит своё обещание повысить пошлины на китайские товары до 60 процентов.
"Вероятность эскалации торгового конфликта высока", — говорится в материале The Hill.
Если начнётся масштабное торговое противостояние, глобальная экономическая система может расколоться на два лагеря. В результате текущий мировой порядок будет безвозвратно нарушен, и это приведёт к серьёзным проблемам для доллара.
Стоит отметить, что на самом деле все эти процессы выглядят взаимосвязанными. Ведь так или иначе, их инициируют американские власти. Политика которых и способствует разделению глобальной экономической системы.
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