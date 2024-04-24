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Олег Артюков
Responsible Statecraft: Москва и Пекин всерьёз настроены на дедолларизацию

Западные эксперты считают, что Россия и Китай всерьёз настроены на дедолларизацию

3:06
Экономика

Заявления российских властей о полном отказе от доллара в торговле с Китаем показали, что и Москва, и Пекин серьёзно намерены преодолеть зависимость от западной финансовой системы, констатирует издание Responsible Statecraft.

Западные эксперты считают, что Россия и Китай всерьёз настроены на дедолларизацию
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Между тем, как отмечается в материале, Москва предпринимает и другие шаги для снижения своей уязвимости перед недружественными странами.

На этой неделе Россия объявила о практически полном отказе от доллара в рамках двусторонней торговли с Китаем, что вновь подтверждает желание обеих стран уменьшить свою зависимость от международной экономической системы, контролируемой США.

Как отмечается в материале, дедолларизация позволяет России и Китаю сократить необходимость полагаться на валюту, подверженную влиянию Запада, а также избежать многочисленных санкций, которые мешают Москве развивать деловые отношения на международном рынке, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Санкции стали одним из факторов, способствующих росту торгового оборота между Россией и Китаем с 2022 года. В прошлом году он составил 240 миллиардов долларов, увеличившись на 26 процентов по сравнению с 2022 годом. Кроме того, Китай стал главным мировым импортёром российской нефти.

Москва также укрепляет партнёрство с Ираном, работая с ним над развитием новых торговых маршрутов в Азии. Речь о развитии транспортного коридора "Север — Юг". Кроме того, страны в этом году связали свои системы финансовых сообщений, чтобы проводить транзакции напрямую.

Западные эксперты признают, что все эти усилия российских властей могут помочь стране сократить уязвимость перед недружественными странами, подчёркивается в материале Responsible Statecraft.

Стоит заметить, что в мировой прессе довольно много внимания уделяют причинам дедолларизации. Впрочем, существует точка зрения, что этот процесс пока не ставит под угрозу доминирующее положение доллара. Пока, во всяком случае.

Хотя с другой стороны, очевидно, что поменять систему, которая складывалась десятилетиями, за пару лет едва ли возможно. И вряд ли вообще кто-то ставил перед собой такую цель.

Напомним, 24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. В числе прочего сообщалось, что он намерен предупредить власти КНР о том, что США собираются ввести санкции против китайских финансовых организаций за сотрудничество с Россией в оборонной сфере.

Один из источников британского издания Financial Times отметил, что Блинкен доставит "самое чёткое предупреждение", с которым США когда-либо обращались к китайским чиновникам.

Впрочем, можно предполагать, что подобные санкции это ещё и способ противодействия той самой дедолларизации.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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