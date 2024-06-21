Европейские фермеры предпочитают удобрения из России, хоть их за это и критикуют

Европейских фермеров упрекают за покупку удобрений из России

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские удобрения благодаря низкой стоимости заняли значительную долю на европейском рынке, сообщает чешское издание Seznam zprávy.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Статистика показывает, что некоторые фермеры без колебаний закупают удобрения из России. Для перекупщиков это также возможность увеличить свою маржу", — говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

За последние два года российские поставщики удобрений значительно расширили свои сети и увеличили объём экспорта в Европу.

В частности, в Германию экспорт удобрений из России в 2022 и 2023 годах вырос на 920 процентов.

В 2023 году экспорт минеральных удобрений в Чехию вырос до более чем 70 тысяч тонн, то есть на 56% по сравнению с 2022 годом. А по сравнению с 2021 годом экспорт вырос почти на 500 процентов.

Многие фермеры ориентируются только на стоимость удобрений и не обращают особого внимания на их страну происхождения. Некоторые утверждают, что определить страну происхождения удобрений сложно, так как документы часто подделываются, говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены закрыться, что привело к сокращению поставок и росту цен на удобрения для местных фермеров. В настоящее время отрасль обеспокоена высоким уровнем импорта, особенно из России.

Хотя таким образом европейские компании лоббируют свои интересы. Ведь если, допустим, будут введены повышенные пошлины на российские удобрения, то фермерам придётся платить дороже за ту же самую продукцию, произведённые в странах Евросоюза.

В европейской прессе — в польской и немецкой, например — уже неоднократно обращали внимание на значительный рост импорта российских удобрений. Стоит отметить, что при их производстве большое значение имеет цена на природный газ.

Из-за того, что европейские предприятия лишились доступа к ресурсам, поставляемым из России, производство удобрений резко подорожало. Что сказалось и цене продукции.

Фермеров не впервые упрекают в том, что они предпочитают более дешёвые российские удобрения. Но поскольку подобные материалы появляются вновь и вновь, можно сделать вывод, что сами аграрии на эти упрёки особого внимания не обращают. Их куда больше заботит рентабельность производства, которая во многом зависит от стоимости ресурсов.