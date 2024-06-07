В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений

В Европе нашли, что мешает производству удобрений — импорт из России

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки более дешёвых удобрений из России препятствуют восстановлению собственного производства удобрений в странах Евросоюза после его значительного снижения два года назад, сообщает ассоциация Fertilizers Europe.

Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Существует реальная угроза того, что Европа станет зависимой от дешёвых российских удобрений, в частности, карбамида. Это представляет серьёзную угрозу для европейской продовольственной безопасности. Европа не реагирует на эту новую зависимость, развитие которой мы сейчас наблюдаем," — заявил глава Fertilizers Europe Антуан Ходжа в интервью агентству Bloomberg.

Согласно данным Евростата, импорт карбамида в ЕС из России в первом квартале текущего года составил 559 234 тонны, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И в 1,6 раза больше, чем в четвёртом квартале 2023 года.

По информации Bloomberg, два года назад многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены закрыться, что привело к сокращению поставок и сделало удобрения дорогими для местных фермеров. Теперь отрасль выражает обеспокоенность высоким уровнем импорта, особенно из России.

"В определенный момент около 70% мощностей по производству аммиака в регионе были остановлены или простаивали, хотя сейчас эта цифра значительно снизилась," — заявил Ходжа.

Потоки удобрений из России якобы подрывают усилия по восстановлению производственных мощностей, которые были приостановлены из-за энергетического кризиса, а также увеличивают риски для продовольственной безопасности континента, уверяет агентство со ссылкой на Fertilizers Europe.

Отметим, что в Европе не впервые обращаются к этой теме. В 2023 году пресса Германии, например, сообщала, что местные фермеры предпочитают покупать российские удобрения, поскольку они гораздо дешевле аналогичной продукции европейских компаний. По сему поводу наблюдалось даже некоторое возмущение, фермеров обвиняли в отсутствии патриотизма.

Но, судя по всему, эти аргументы впечатления на тружеников сельского хозяйства не произвели. Даже в Польше фермеры предпочитают продукцию российских компаний, поскольку это выгодно.

В связи с этим в европейской прессе стали писать о том, что страны Европейского сообщества, дескать, попали в новую зависимость от России.

Ну а представители компаний, производящих удобрения, стали всё больше напирать на то, какую якобы угрозу несёт в себе импорт российской продукции. Не исключено, что таким образом они пытаются повлиять на политиков и чиновников, чтобы ввести некие ограничительные меры.