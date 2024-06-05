Евросоюз признал, что переживает серьёзный энергокризис

В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз столкнулся с очень серьёзным энергетическим кризисом, заявила в ходе энергетического форума в Баку гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро.

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"ЕС в настоящее время переживает очень серьёзный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", — цитирует еврочиновницу агентство "Прайм".

Борреро подчеркнула, что в связи с этим крайне важно разнообразить направления поставок газа. Она отметила Баку в качестве надёжного партнера ЕС в области газовых поставок и обещала продолжение работы по увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.

Здесь стоит напомнить, что в октябре 2023 года Европейская служба внешних действий подготовила документ, согласно которому Евросоюз мог пересмотреть программы сотрудничества с Азербайджаном в ряде сфер и ввести санкции против физических лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится.

А в феврале этого года Европарламент принял две резолюции, в которых были требования немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнёрству.

В резолюциях были требования подготовиться к введению адресных и персональных санкций против военно-политического руководства Азербайджана, приостановить импорт нефти и газа из Азербайджана в случае любой военной агрессии против Армении.

Но одно дело резолюции, а другое дело то, как обстоят дела на практике. В Евросоюзе, сократив или вовсе отказавшись от поставок энергоресурсов из России, не готовы отказываться от поставок из других регионов, поскольку это угрожает серьёзным дисбалансом на энергетическом рынке Европы.

Представитель ЕС в Баку признала, что энергетический кризис в сообществе продолжается. Несмотря на реляции политиков и чиновников о том, что Европа успешно избавилась от "зависимости" от российских энергоресурсов.

А потому все эти резолюции насчёт отказа от поставок нефти и газа из Азербайджана всерьёз воспринимать едва ли стоит.

К тому же в Европе обсуждают планы по импорту энергоресурсов из Туркмении. Пока до их реализации далеко, но и здесь Евросоюзу потребуется поддержка Азербайджана, если решат строить трубопровод.

Потому что другие варианты - это Иран и Россия. Но к этим вариантам в Евросоюзе сейчас едва ли готовы.