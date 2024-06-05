Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Евросоюз признал, что переживает серьёзный энергокризис

В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе

2:40
Экономика

Евросоюз столкнулся с очень серьёзным энергетическим кризисом, заявила в ходе энергетического форума в Баку гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро.

В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"ЕС в настоящее время переживает очень серьёзный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", — цитирует еврочиновницу агентство "Прайм".

Борреро подчеркнула, что в связи с этим крайне важно разнообразить направления поставок газа. Она отметила Баку в качестве надёжного партнера ЕС в области газовых поставок и обещала продолжение работы по увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.

Здесь стоит напомнить, что в октябре 2023 года Европейская служба внешних действий подготовила документ, согласно которому Евросоюз мог пересмотреть программы сотрудничества с Азербайджаном в ряде сфер и ввести санкции против физических лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится.

А в феврале этого года Европарламент принял две резолюции, в которых были требования немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнёрству.

В резолюциях были требования подготовиться к введению адресных и персональных санкций против военно-политического руководства Азербайджана, приостановить импорт нефти и газа из Азербайджана в случае любой военной агрессии против Армении.

Но одно дело резолюции, а другое дело то, как обстоят дела на практике. В Евросоюзе, сократив или вовсе отказавшись от поставок энергоресурсов из России, не готовы отказываться от поставок из других регионов, поскольку это угрожает серьёзным дисбалансом на энергетическом рынке Европы.

Представитель ЕС в Баку признала, что энергетический кризис в сообществе продолжается. Несмотря на реляции политиков и чиновников о том, что Европа успешно избавилась от "зависимости" от российских энергоресурсов.

А потому все эти резолюции насчёт отказа от поставок нефти и газа из Азербайджана всерьёз воспринимать едва ли стоит.

К тому же в Европе обсуждают планы по импорту энергоресурсов из Туркмении. Пока до их реализации далеко, но и здесь Евросоюзу потребуется поддержка Азербайджана, если решат строить трубопровод.

Потому что другие варианты - это Иран и Россия. Но к этим вариантам в Евросоюзе сейчас едва ли готовы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз азербайджан
Обсудить
Новости Все >
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
Лондонские больницы остановили работу после мощной кибератаки
Валерий Фадеев: пусть лучше школьники спишут, чем терпят унижения перед экзаменом
Политолог Маркелов: Иран собирается стать полноценной ядерной державой
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
В Москве силовики хватают P2P-торговцев и арбитражников
Какую информацию о вас может передать ваш любимый маникюр
Кинологи ответили, как справиться с ревностью у собаки
ВЦИОМ: почти 30% жителей малых городов хотели бы уехать
В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе
В мае средняя стоимость вторичного жилья в Москве снизилась до 271,3 тысячи ₽/м²
Чем может быть полезен обычный хлеб для ваших растений
В чём польза артишоков
Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни
Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников