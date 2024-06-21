Банк лишится прибыли: чем опасно досрочное погашение кредита

Даже отличная кредитная история не гарантирует автоматического одобрения нового кредита. Причём причиной отказа могут стать частые досрочные погашения кредитов, взятых ранее.
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в интервью RT рассказала о потенциальных рисках досрочного погашения кредита.
По словам Вяльшиной, при правильном подходе досрочное погашение кредита не несёт негативных последствий для заёмщика. Важно внимательно читать договор, уведомлять финансовую организацию о намерении досрочно погасить кредит в установленные сроки и убедиться, что это отражено в кредитной истории.
При этом заёмщик экономит на процентах, а сэкономленные средства может направить на инвестиции. И понятно, что своевременное закрытие кредита улучшает кредитную историю.
Но банки, выдавая кредиты, рассчитывают не только на возврат средств, но и на прибыль с заёмщика. И вот как раз здесь и кроется подвох — ведь досрочное погашение кредита лишает банк части прибыли.
"Идеальный клиент для финансовой организации — тот, кто погашает кредит строго по графику. Досрочное погашение лишает банк части прибыли", — сказала Вяльшина.
Она отметила, что отличная кредитная история не гарантирует автоматического одобрения нового кредита. Если банк видит в кредитной истории клиента частые досрочные погашения, он может отказать в выдаче нового кредита.
При этом для банков предпочтительнее клиенты, которые досрочно погашают кредиты — по сравнению с теми, у кого кредитов много.
"В нынешних условиях, когда уровень закредитованности населения высок, многие заёмщики сталкиваются с ухудшением кредитной истории из-за невозможности погасить все кредиты вовремя и допускают просрочки", — отметила Ольга Вяльшина.
Банки неохотно предоставляют новые кредиты сильно закредитованным клиентам, тем более что Центробанк запрещает выдачу таких кредитов. Поэтому банки вынуждены выбирать между клиентами с высокой долговой нагрузкой и теми, кто досрочно погашает кредиты.
Вероятнее всего, банки будут предпочитать незакредитованных клиентов с хорошей кредитной историей и без просрочек, даже если они погашают кредиты досрочно, сказала Вяльшина.
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