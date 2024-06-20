Рубль, юань и рупия — три главные валюты во внешней торговле России

Рубль стал валютой номер один во внешней торговле России

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рубль занимает уверенное первое место во внешнеторговых расчётах России. На втором месте — китайский юань, на третьем — индийская рупия.

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"Теперь наша валюта номер один в расчётах за внешнеэкономическую деятельность это рубль. Затем идут китайский юань и индийская рупия", — сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью телеканалу "Россия-24".

Сейчас доля рубля в международных расчетах с компаниями из РФ составляет 70 процентов. Оставшиеся 30% практически полностью принадлежат юаню и рупии. Россия продолжает налаживать импорт и решает новые логистические задачи.

В декабре 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчётах России с зарубежными странами по итогам года увеличится примерно на четверть и достигнет 65%, а с основными торговыми партнерами этот показатель приблизится к 70 процентам.

Мишустин тогда отметил, что банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций. А потому необходимо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам, и увеличивать долю национальных валют во взаиморасчётах.

Председатель правительства также отметил, что к 2030 году доля национальных валют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более.

Михаил Мишустин отметил, что необходимо интегрировать российскую платёжно-расчётную инфраструктуру с ключевыми партнёрами, обеспечить максимально широкое использование системы "Мир" и страховое сопровождение коммерческих сделок.

По его словам, Россия увеличивает объёмы торговли с партнёрами по ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За январь-сентябрь 2023 года товарооборот с этими государствами вырос на 21 процент.

К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может превысить 90%, добавил председатель правительства, подчеркнув при этом, что Россия не намерена полностью разрывать сотрудничество с так называемыми недружественными странами.