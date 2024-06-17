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Олег Артюков
NetEase: США санкциями против России помогают Китаю

В Китае рассказали, как антироссийские санкции США помогают укрепить влияние КНР

2:44
Экономика

На днях Соединённые Штаты ввели новые ограничения, которые затронули Московскую биржу и связанные с ней организации, а также множество других российских компаний и частных лиц. Произошедшее заинтересовало наблюдателей в Китае. СМИ и блогеры активно обсуждают возможные последствия этих мер для Китая и мировой экономики.

В Китае рассказали, как антироссийские санкции США помогают укрепить влияние КНР
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

Например, автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе NetEase задаётся вопросом, как санкции США против России могут повлиять на Китай. Особенно учитывая, что Россия начала отказываться от торговли в долларах и евро.

Россия переориентируется на расчёты в национальных валютах, в том числе на юань, доля которого в российском финансовом сектора значительно увеличилась.

Ситуация с санкциями, по мнению китайских экспертов, несмотря на негативные последствия для России, может оказаться выгодной для Китая. Усиление санкционного давления со стороны США способствует продвижению китайской валюты на мировом рынке, ускоряя отказ России от доллара и переход на юань.

В Китае полагают, что Россия достаточно приспособилась к санкциям и создала "непробиваемую броню", что позволит ей минимизировать влияние новых ограничений. Это также ускорит процесс снижения зависимости России от доллара и укрепит её финансовую независимость.

Стоит отметить, что и на Западе многие эксперты считают, что эффект от санкций, мягко говоря, неоднозначный.

Например, французский экономист, старший аналитик Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре отмечает, что самый простой вариант для стран, желающих защитить себя от риска попасть под американские санкции — совсем отказаться от доллара.

Центробанки по всему миру, особенно в развивающихся странах, стремятся снизить зависимость от доллара США, чтобы диверсифицировать свои финансовые связи и стимулировать использование собственной валюты — что, по их мнению, будет способствовать укреплению их международного авторитета, отмечает Демаре.

По мере развития Вашингтоном своего санкционного арсенала, многие руководители центральных банков начинают остро ощущать риски, связанные с использованием доллара США, считает эксперт.

Возможно, опасность тут не сиюминутна, но вполне разумно принимать какие-то упреждающие меры на случай ухудшения отношений с Соединёнными Штатами. Поэтому десятки стран мира ускоренными темпами разрабатывают государственные механизмы ухода от доллара, отмечает Агата Демаре.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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