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Олег Артюков
RFI: Россия благодаря санкциям Запада стала крупнейшим экспортёром пшеницы

Во Франции рассказали, как Россия стала крупнейшим экспортёром пшеницы

2:42
Экономика

С 2014 года западные страны ввели против России множество санкций, которые были направлены на нанесение серьезного ущерба её экономике.

Во Франции рассказали, как Россия стала крупнейшим экспортёром пшеницы
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Однако спустя десять лет можно отметить, что Москва сумела обратить эти меры в свою пользу. Например, в сфере сельского хозяйства, говорится в материале французской радиостанции RFI.

"Десять лет спустя Россия стала крупнейшим в мире экспортёром пшеницы и значительно развила свиноводство и птицеводство", — отмечает его автор.

Россия в ответ на санкции ввела продуктовое эмбарго, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из западных стран. Этот план сработал: в РФ стали куда больше внимания уделять развитию собственного сельского хозяйства.

И всего за несколько лет стала ведущей зерновой державой мира.

Но это не единственная положительная новость для России. Страна медленно, но уверенно завоёвывает позиции на мировом рынке мяса.

Долгое время Россия была импортёром мяса, закупая значительные объёмы продукции за рубежом. Однако сейчас в России производят 11 миллионов тонн мяса в год, часть которого идет на экспорт. Западные санкции стали катализатором для такого впечатляющего прогресса.

В результате импорт мяса сократился на 80%, говорится в материале.

Хотя Россия пока не входит в топ-10 мировых экспортеров мяса, она стремится укрепить свои позиции. В частности, страна наладила тесные связи с одним из крупнейших покупателей сельскохозяйственной продукции — Китаем.

В декабре 2023 года и в мае 2024 года были заключены два торговых соглашения, направленных на продвижение импорта свинины и говядины из России в Китайскую народную республику.

Западные эксперты полагают, что в ближайшем будущем Российская Федерация может значительно увеличить производство мяса, если Китай проявит соответствующий интерес. Перспективы здесь весьма значительны.

Напомним, ранее были сообщения о том, что Китай отказался принять несколько партий пшеницы из Соединённых Штатов и Канады. В общей сложности, полтора миллиона тонн. Эти две страны являются основными поставщиками зерновых в КНР.

Россия увеличивает поставки зерна в Китай, хотя пока что они значительно уступают импорту американской и канадской пшеницы. Однако несколько лет назад и речи не шло о конкуренции в этой сфере.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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