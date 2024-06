FT: мировые центробанки увеличивают запасы золота

Большинство центральных банков мира планируют увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость этого драгоценного металла, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на обзор Всемирного золотого совета.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion