FT: мировые центробанки увеличивают запасы золота

Центробанки скупают золото, несмотря на исторические рекорды цен на него

Большинство центральных банков мира планируют увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость этого драгоценного металла, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на обзор Всемирного золотого совета.

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Согласно отчёту совета, за последние два года спрос на золото со стороны центральных банков вырос, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои валютные резервы на фоне снижения популярности доллара.

Опрос, проведенный Всемирным золотым советом, показал, что 29 процентов центральных банков ожидают увеличения своих золотых резервов в течение следующих 12 месяцев, что является самым высоким показателем с 2018 года.

Кроме того, все больше представителей стран с развитой экономикой считают, что доля доллара в мировых резервах будет снижаться в течение следующих пяти лет. Такое мнение поддерживают 56 процентов респондентов, что превышает прошлогодний показатель в 46 процентов.

Согласно данным опроса, 81 процент респондентов ожидают увеличения золотых резервов центральных банков в ближайший год. Основными причинами увеличения доли золота являются долгосрочное сохранение стоимости, защита от инфляции и диверсификация портфеля.

По итогам 2023 года мировой спрос на золото вырос на три процента — до 4899 тонн. При этом мировое производство драгоценного металла увеличилось на один процент, до 3644,4 тонн.

В 2023 году цена золота возросла на 14 процентов, с начала 2024 года — ещё на 11 процентов. В этом году цена на золото трижды обновила исторический максимум.

Самым активным покупателем по итогам 2023 года стал Китай, добавив в свои резервы 225 тонн золота. Запасы золота в резервах этого государства достигли 2235 тонн, это 4,3 процента общих золотовалютных резервов мира.

Ещё в 2019 году эта доля была на уровне 2,9 процента. За первый квартал 2024 года Китай официально закупил уже 189 тонн золота, а объём неофициальных покупок оценивается в 543 тонны.

Другими крупными покупателями золота в 2022–2023 годах были Турция, Индия, Польша и Сингапур.

По словам руководителя глобального исследования сырьевых товаров и деривативов в BofA Securities Франциско Бланча, заморозка валютных резервов российского Центробанка заставила многие центральные банки переосмыслить вопрос о том, какие активы им следует держать в резервах. Отсюда и значительный рост спроса на золото.