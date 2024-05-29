Gold Eagle: золото может бросить вызов доминированию доллара

В США рассказали, как золото бросит вызов доминированию доллара

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время наблюдается значительный рост спроса на золото на мировом рынке. Если ранее драгоценный металл в основном экспортировался в западные страны, то сейчас он всё чаще направляется в противоположном направлении — на Восток. Этот сдвиг в направлении экспорта золота может иметь крайне неприятные последствия для Соединённых Штатов, отмечает издание Gold Eagle.

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Согласно данным из открытых источников, за первые два месяца 2024 года Китай импортировал 367 метрических тонн золота для неденежного использования. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2023 года. В то же время китайский центральный банк активно избавляется от казначейских облигаций США.

Ранее на рынке золота доминировали США и страны Европы, которые покупали этот драгоценный металл и фактически устанавливали на него свои цены. Однако сейчас ситуация изменилась.

Теперь Россия, Китай и другие страны БРИКС доминируют на мировом рынке драгоценных металлов. Благодаря их действиям сотни тонн золота перемещаются с Запада на Восток.

Страны БРИКС имеют общую численность населения в 3,5 миллиарда человек. Государства, которые входят в это объединение, составляют треть мировой экономики. Кроме того, эти страны выразили желание уйти от зависимости от американского доллара.

Президент Бразилии Лула да Силва призвал блок создать новую валюту для совместной торговли, а в России анонсировали создание новой платёжной системы, говорится в материале.

Автор которого полагает, что золото может стать основой новой валюты, которая бросит вызов доминированию доллара.

Он отмечает, что ситуация для США крайне непростая. Россия и Китай медленно, но уверенно продвигаются по пути дедолларизации. В то же время американские власти не уделяют этому вопросу должного внимания. Пока Вашингтон стоит в стороне, Москва и Пекин продолжают конвертировать резервы своих центральных банков в золотые слитки.

Что произойдет, если страны БРИКС и их единомышленники откажутся от использования доллара? Автор материала полагает, что это приведет к падению стоимости американской валюты и спровоцирует валютный кризис. В Соединённых начнется гиперинфляция, а вместе с тем и резкое падение уровня жизни американцев.

На днях аналитики швейцарского банка UBS заявили о дальнейшем повышении цен на золото в 2024 году на фоне высокого спроса в Китае, геополитической неопределённости и сигналов ослабления американской экономики.

Согласно их прогнозу, что к концу текущего года цена золота достигнет 2600 долларов за унцию. Ранее ожидался рост до 2200 долларов за унцию.

В качестве одного из главных драйверов роста цен на драгметалл UBS выделяет спрос со стороны центробанков в текущем году, оценка которого была повышена до 950-1000 тонн с 800-850 тонн. Главным покупателем золота среди мировых центробанков является Центральный банк Китайской народной республики.