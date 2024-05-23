Baijiahao: Китай воспользовался примером России насчёт американского госдолга

Китай последовал примеру России по поводу госдолга США

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты недавно установили новый рекорд по размеру государственного долга, который приближается к отметке в 35 триллионов долларов. Несмотря на это, американское правительство не меняет своего курса и продолжает наращивать долг, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Схема функционировала как часы на протяжении десятилетий, но недавно в ней произошел сбой. США не могут обойтись без заимствований, иначе им будет нечем покрывать расходы своего бюджета.

Однако ситуация с американским государственным долгом начала меняться. Ранее многие государства мира с удовольствием приобретали американские долговые облигации, которые считались одним из самых надёжных вариантов для инвестирования.

Теперь ситуация изменилась. Покупка облигаций казначейства США потеряла свою привлекательность в глазах инвесторов. Китай, например, сокращает свои вложения в американский госдолг.

Согласно данным Минфина США, вложения КНР сокращаются уже несколько месяцев подряд. Судя по всему, Пекин не собирается останавливаться, его инвестиции в казначейские облигации Соединённых Штатов тают на глазах.

Авторы Baijiahao отмечают, что ситуация не очень хорошая для США. Дело в том, что одной лишь распродажей госдолга дело не ограничивается. Было найдено применение вырученных денег.

Китай на протяжении последних 18 месяцев покупает золото, часть которого идёт из России, которая является одним из ведущих мировых производителей драгоценного металла.

Недавно президент России Владимир Путин посетил Китай и в ходе одного из мероприятий обратил внимание на доверие к американскому доллару как к резервной валюте — его больше нет. Он констатировал, что доля американской валюты в мировых резервах неумолимо сокращается.

Ранее авторы материалов в китайской (да и не только в китайской) прессе неоднократно обращали внимание, что Пекин начал сокращать инвестиции в американские ценные бумаги. В январе-марте 2024 года Китай продал таковых на 53,3 млрд долларов, что является историческим максимумом.

Некоторые оценки свидетельствуют о том, что в общей сложности в период с 2021 по середину 2023 года Китай продал казначейские облигации США на сумму 300 млрд долларов.

Пример в этом подала Россия, которая еще десять лет назад была в числе лидеров среди государств, владеющих американскими ценными бумагами. Сейчас их у нашей страны остаётся на сумму около 40 млн долларов.

У Китая несоизмеримо больше, сумма порядка 750 миллиардов. Но еще недавно КНР владела американскими казначейскими облигациями на сумму более триллиона долларов.