Глава МИД Британии предложил блокировать танкеры с российской нефтью

Глава британского МИД предложил задерживать танкеры с нефтью из России

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, которые перевозят российскую нефть.

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В беседе с итальянским изданием Corriere della Sera он предложил блокировать такие суда в портах Италии.

Дэвид Кэмерон подчеркнул важность перехвата "теневого флота", который якобы занимается нелегальной перевозкой российской нефти по всему миру.

"Каждый раз, когда такие танкеры направляются в итальянский порт, я настаиваю на их задержании. Необходимо пресекать любые действия — будь то перемещение денежных средств, нефти, газа или судов — всё, что способствует функционированию российской военной индустрии", — заявил он.

Также Кэмерон заявил о том, что санкции надо вводить против компаний из других государств, включая Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. По его утверждению, они поставляют России товары двойного назначения.

Стоит заметить, что идею Кэмерона нельзя назвать новой. И ранее звучали предложения о том, что танкеры, перевозящие российскую нефть, надо блокировать.

Ещё одна идея — останавливать танкеры под предлогом заботы об окружающей среде. Якобы это устаревшие суда, которые небезопасны в том, что касается экологии. Речь в первую очередь о Балтийском море. В таком случае большая роль отводится Дании, которая могла бы закрывать проливы для таких танкеров.

Впрочем, на практике эта идея пока никак не воплощается. А датчане ранее заявили о том, что не имеют возможности блокировать танкеры.

В декабре 2022 года страны Группы семи, Евросоюз и Австралия ввели так называемый потолок цен на российскую нефть. Её стоимость не должна быть выше 60 долларов за баррель. Речь о нефти, которая поставляется морским путём.

Президент России запретил поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен. Это ограничение действует до конца 2024 года (пока).

В западной прессе было уже много публикаций, согласно которым потолок цен неэффективен. Собственно, заявление Кэмерона можно трактовать как косвенное признание того, что и официальные лица на Западе признают неэффективность потолка цен.