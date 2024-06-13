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Олег Артюков
Baijiahao: Россия оригинально ответила на американские санкции

В Китае рассказали о нестандартном ответе России на санкции США

2:33
Экономика

В ответ на американские ограничительные меры Москва даёт нестандартный ответ. В частности, в последнее время Соединённые Штаты столкнулись с серией неблагоприятных сообщений от своих коммерческих партнёров. В частности, от Китая, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В Китае рассказали о нестандартном ответе России на санкции США
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Недавно американцам пришло извещение из Китая о запрете на ввоз говядины от одного из крупнейших производителей из штата Колорадо. Китай является крупным импортёром американской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, общий объём оценивается в десятки миллиардов долларов.

Так что Китай выступает как один из ключевых рынков для американских производителей, в том числе для поставщиков говядины, говорится в материале.

Решение Китая ограничить импорт продукции американского производителя не стало неожиданностью, так как подобные меры принимаются время от времени. Однако в США возникли подозрения относительно этого шага.

Особенно после того, как из КНР последовали дополнительные негативные — для компаний из США — новости. Стало известно, что Главное таможенное управление Китая одобрило импорт говядины из России.

Автор материала отмечает, что эти изменения произошли вскоре после недавних переговоров на высоком уровне между Россией и КНР. Предполагается, что в ходе этих переговоров были достигнуты определённые соглашения касательно поставок российской сельхозпродукции в Китай.

После введения санкций со стороны западных стран, Россия добилась значительных успехов в развитии сельского хозяйства. Рост производства по ряду позиций позволил России активно выходить на международные рынки, вытесняя конкурентов, включая США.

В результате американские компании теряют крупные контракты, в то время как Россия может ощутить удовлетворение от возмездия за введённые против неё санкции, говорится в материале.

Напомним, ранее в Китае сообщали о том, что власти этой страны не пропустили несколько крупных партий пшеницы из США и Канады, в общей сложности полтора миллиона тонн.

Некоторые китайские наблюдатели связывают это с ростом поставок из России. Хотя Соединённые Штаты и Канада по-прежнему остаются крупными поставщиками, поставляя в Китай по несколько миллионов тонн пшеницы ежегодно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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