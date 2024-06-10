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Олег Артюков
SVT: в шведской таможне пожаловались на антироссийские санкции

В Швеции таможенники сетуют на антироссийские санкции

3:01
Экономика

Шведская таможня тратит значительные ресурсы на проверки, чтобы гарантировать, что российское железо или сталь не ввозятся в страну, а подсанкционные товары не экспортируются в Россию. Осенью прошлого года таможенным властям даже пришлось перейти в режим повышенной готовности, чтобы совладать со сложной ситуацией, сообщает телеканал SVT.

В Швеции таможенники сетуют на антироссийские санкции
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Нам приходится расставлять приоритеты и отвлекаться от других задач", — говорит заместитель начальника отдела Таможенной администрации Швеции Анна-Лена Хейнянен.

Из-за санкций ЕС против России вся продукция, содержащая железо или сталь, подлежит особой проверке на границе.

Эти распоряжения касаются всего подряд: запчастей для мобильных телефонов, консервных банок, винтов и шурупов или автомобильных узлов. Ограничения распространяются на все товары, содержащие железо и сталь. На них приходится около четверти общего импорта в Швецию, а их совокупная стоимость в прошлом году составила почти 20 миллиардов шведских крон, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Мы остановили очень много товаров из-за отсутствия положенной документации — такое случается очень часто. Мы не знаем, связано ли это с тем, что им просто не удалось установить страну происхождения, или же мы действительно имеем дело с продукцией российского происхождения”, — заявила Хейнянен.

С момента ввода санкций осенью прошлого года сотрудники шведской таможни проверили свыше 26 тысяч грузов по подозрению на наличие подсанкционных товаров. Это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Это означает, что количество проверок в ручном режиме за прошлый год более чем удвоилось. Кроме того, проверки сложны технически и отнимают больше времени.

По словам представителя таможни, пришлось понизить приоритетность других товаров, по которым не получается проводить столь же тщательные проверки. В частности, меньше проверок стало проводиться в отношении грузов с экологически опасными отходами, товаров для частных лиц и других категорий, подпадающих под ограничения.

"Но мы не снизили частоту проверок на предмет наркотиков, оружия, спиртного и тому подобного", — заверила Анна-Лена Хейнянен.

Но нет ли риска, что если проверки проводятся реже, то наркотики и оружие будут чаще проскальзывать незамеченными, задаются вопросом авторы репортажа.

"Мы не перестали проверять грузы для частных лиц, но разработали определённые критерии, на что обращать особое внимание. Мы учитываем риски и важность, и сейчас санкции — это серьёзный риск, который требует особых сил", — заявила представитель таможни.

Ответ, отметим, достаточно расплывчатый. Но шведские телевизионщики не стали настаивать на более определённом варианте.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы швеция
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