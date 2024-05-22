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Олег Артюков
Австрия рискует остаться без российского газа

Австрия может остаться без выгодного импорта газа из России

2:36
Экономика

Австрийская компания OMV AG обратилась к трейдерам с предупреждением о возможном прекращении поставок газа из-за потенциальных перебоев в платежах российскому "Газпрому", сообщает агентство Bloomberg.

Австрия может остаться без выгодного импорта газа из России
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В срочном заявлении, опубликованном OMV, отмечается, что компания может столкнуться с трудностями при осуществлении своевременных платежей "Газпрому", что, вероятно, приведет к перебоям в поставках. По данным Bloomberg, "Газпром" в последние семь месяцев обеспечивал более 80 процентов австрийского импорта газа по долгосрочному контракту, действующему до 2040 года.

Предупреждение компании OMV основано на решении иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией. Если австрийские суды исполнят это решение, платежи OMV могут быть прерваны. И, как следствие, "Газпром экспорт" прекратит поставки газа.

OMV сделала это заявление в тот момент, когда Австрия пересматривает свой долгосрочный контракт с "Газпромом". Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер намерена ускорить отказ страны от российского газа перед выборами, которые состоятся в Австрии в конце этого года.

На протяжении более полувека австрийские домохозяйства и промышленность были связаны соглашениями, впервые подписанными ещё с Советским Союзом. Газ, поставляемый по трубопроводам из России, исторически был дешевле, чем сжиженный природный газ. А долгосрочные контракты с "Газпромом" обеспечивали предприятия предсказуемыми ценами на энергию.

Стоит отметить, что в 2023 году Австрия впервые за два десятка лет стала экспортёром электроэнергии. Такого результата помогли добиться в том числе стабильные поставки природного газа из России.

Тем не менее, австрийские власти и в самом деле рассматривают возможность отказаться от импорта из России. Даже несмотря на то, что поставки газа чрезвычайно выгодны для страны. Тем более, что Австрия не имеет выхода к морю, соответственно, не может переориентироваться на поставки сжиженного природного газа.

Точнее сказать, может — если будет покупать его у государств, которые располагают терминалами по приёму СПГ. Понятно, что не приходится говорить о том, что такие поставки будут дешевле, чем из России. И как это отразится на промышленности Австрии, вопрос тоже открытый.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы австрия
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