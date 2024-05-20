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Олег Артюков
Россия прочно удерживает лидерство в поставках энергоресурсов в Китай

Россия теснит конкурентов в поставках нефти и газа в Китай

3:20
Экономика

Россия удерживает лидерство по экспорту нефти в Китай в течение вот уже 12 месяцев, опережая Саудовскую Аравию. Российские поставки нефти в Китай на протяжении года увеличились на 30 процентов, сообщает Reuters.

Россия теснит конкурентов в поставках нефти и газа в Китай
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Агентство уверяет, что российская нефть имеет конкурентное преимущество за счет предоставляемых скидок, в то время как поставки от Саудовской Аравии сократились из-за более высоких цен.

Данные за апрель этого года подтвердили лидерство России. В Китай было поставлено 9,26 млн тонн нефти, то есть 2,25 баррелей в сутки. Общий объём импорта российской нефти в Китай с начала года составил 37,79 млн тонн (2,28 млн барр./ сут.), показав рост на 17 процентов. Это составляет 21 процент от общего объёма китайского импорта нефти.

В то же время поставки из Саудовской Аравии, которая ранее была крупнейшим поставщиком нефти в Китай, продолжают снижаться. В апреле объём их поставок упал на 25 процентов, до 1,54 млн баррелей в сутки, сообщает издание "Нефть и капитал".

Значительное количество нефти также доставляется в Китай через Малайзию, которая обеспечивает транспортировку нефти из Ирана и Венесуэлы.

Стоит заметить, что растут и поставки сжиженного природного газа из России в Китай. В марте объёме увеличились на треть, став самыми высокими за восемь месяцев.

Всего в Китай за март было экспортировано 6,2 млн тонн СПГ, прирост на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные официальной статистики КНР.

Австралия оказалась крупнейшим поставщиком этого товара (2,8 млрд куб. м), рост на 44 процента. Катар также значительно увеличил поставки — до 1,9 млрд куб. м (рост 23 процента). Что касается России, то её экспорт вырос на 47 процентов и составил один миллиард кубометров.

Объём трубопроводных поставок природного газа в Китай в марте снизился на три процента, до 5,2 млрд кубометров, из-за профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири". Из Туркмении китайскими компаниями было получено 2,8 млрд кубометров природного газа.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассчитывает на подписание контракта по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" в Китай через Монголию в ближайшее время.

"Мы планируем также в ближайшее время всё-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубометров газа через территорию Монголии. Есть ещё другие новые проекты", — сказал вице-премьер.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть китай
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