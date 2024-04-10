Набиуллина рассказала, как бороться с бедностью в России

Центробанк предложил шесть мер для борьбы с бедностью

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политика Центробанка предполагает шесть мер, которые направлены на борьбу с бедностью в России, заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчётом за 2023 год.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Как следует из сказанного главой ЦБ, среди таких мер:

снижение уровня инфляции,

ужесточение контроля за чрезмерной кредитной нагрузкой,

борьба с финансовым мошенничеством,

поддержка лиц с низкими доходами и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуаци

внедрение программ повышения финансовой грамотности,

разработка финансовых продуктов, ориентированных на людей с низкими доходами.

В своём выступлении Набиуллина подчеркнула важность влияния политики ЦБ на борьбу с бедностью и снижение социального неравенства.

Она отметила, что снижение уровня инфляции является критически важным, так как именно инфляция влечет за собой увеличение стоимости товаров и услуг, что в особенности затрагивает людей с низкими доходами.

Кроме того, она подчеркнула необходимость защиты граждан от чрезмерной кредитной нагрузки, что позволит предотвратить рост долговой зависимости населения.

Также было отмечено, что важно предпринимать действия по борьбе с финансовым мошенничеством, так как мошеннические схемы часто оказывают наибольшее воздействие на людей с низкими доходами.

Глава Центробанка также отметила необходимость поддержки граждан в трудных ситуациях и разработки финансовых продуктов, специально ориентированных на группы с низкими доходами, таких как социальные счета и вклады.

В дополнение к этим мерам, Набиуллина подчеркнула важность программ повышения финансовой грамотности, которые помогают людям эффективно управлять своими финансами, сберегать и приумножать свои доходы. По её словам, это важно для снижения рисков и повышения финансовой защищенности граждан.

Также Набиуллина подчеркнула важность развития финансовых продуктов для людей с невысокими доходами — таких, например, как социальный счёт и социальный вклад.

Напомним, в декабре был принят в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета.