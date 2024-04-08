Эльвира Набиуллина предупреждает: смягчение денежно-кредитной политики слишком рискованно

Эльвира Набиуллина поведала о рисках снижения ключевой ставки

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По словам председательницы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, раннее смягчение денежно-кредитной политики представляет собой значительный риск. Она также подтвердила возможность снижения ключевой ставки.

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Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк может принять решение о снижении ставки во втором полугодии 2024 года, при условии стабильного замедления темпов инфляции. Высокие риски инфляции и другие факторы обязывают регулятор действовать осторожно. Председатель ЦБ подчеркнула, что преждевременное снижение ключевой ставки может стать толчком для второй волны инфляции.

Напомним, на заседании Совета директоров Банка России 22 марта было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%.