Россия хочет создать зерновую биржу БРИКС. Последствия ощутить весь мир

Зерновая биржа БРИКС — новый стратегический шаг России

3:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может сделать стратегический шаг, инициировав создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Если проект будет реализован, то резонанс на мировом аграрном рынке будет серьёзным, говорится в материале издания South China Morning Post (SCMP, Гонконг).

Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

Эта инициатива свидетельствует о стремлении России к изменению существующей системы ценообразования на зерно, где преобладает западное влияние, А также может стать ещё одним вызовом доминированию доллара как основной торговой валюты мира, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Важно отметить, что несмотря на сложную политическую обстановку, связанную с конфликтом на Украине и санкциями со стороны Запада, Россия остаётся одним из главных участников мирового сельскохозяйственного рынка.

По данным статистики, она контролирует почти четверть мирового объёма производства зерна. В прошлом году Россия экспортировала сельхозпродукцию на сумму более 43,5 миллиардов долларов. В текущем году планируется увеличить объём экспорта зерна до 65 миллионов тонн.

Эта новая инициатива может привести к сдвигам в мировой экономике, вызвав реакцию со стороны ключевых участников международного рынка. Создание зерновой биржи БРИКС открывает новые перспективы для развития сельскохозяйственного сектора не только России, но и других стран-участниц группы.

В прошлом году на страны БРИКС пришлось около 42% мирового производства зерновых культур, что составляет почти 1,2 миллиарда тонн. Данные министерства сельского хозяйства России указывают на значительное влияние этого блока на мировой рынок зерна.

В свете увеличения производства и потребления зерна в странах БРИКС и новых участников объединения, таких как Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия, расчётный объём производства зерна в этом году составляет более 1,24 миллиардов тонн, в то время как потребление оценивается в 1,23 миллиардов тонн.

Но что, если все эти страны объединятся для создания универсальной зерновой биржи? Это объединение привело бы к формированию мощного союза крупнейших в мире покупателей и экспортёров зерна, что могло бы изменить динамику мирового зернового рынка. Такой шаг способствовал бы более эффективной торговле, стабилизации цен и установлению общих стандартов качества для зерновых культур.

В конечном итоге, создание зерновой биржи стран БРИКС и их партнёров могло бы привести к формированию новых стратегий для устойчивого развития зернового сектора и повышения продовольственной безопасности на глобальном уровне.

Важным фактором, который следует учитывать, являются возможные последствия для Запада. Становление зерновой биржи БРИКС может стать ключевым моментом в геоэкономической сфере, укрепив позиции России как одного из крупнейших поставщиков зерна и удобрений для стран организации.

Это может повлиять не только на экономику и торговлю, но и на общую политическую обстановку. Важно анализировать долгосрочные последствия этих действий и готовиться к возможным вызовам, которые могут возникнуть в результате изменения распределения сил и влияния в мировой экономике.

Многие страны, входящие в состав БРИКС, обладают значительными ресурсами — нефть, железная руда, соевые бобы, сахар, удобрения, кофе и семена масличных культур. Эти страны играют важную роль на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и сырья.

Создание зерновой биржи поможет снизить неопределённость на рынке продовольствия и глобальных цепочках поставок. Такой подход позволит участникам объединения обеспечивать стабильный поток зерновых, сохраняя надёжность поставок даже в условиях возможных кризисов в сельском хозяйстве и продовольственной отрасли.