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Олег Артюков
Санкции против алмазов из России мешают работе крупнейшего алмазного центра

Санкции против российских алмазов нарушили работу алмазного центра в Европе

2:44
Экономика

Санкции стран Группы семи (G7), запрещающие импорт российских алмазов, привели к серьёзным нарушениям в работе алмазной биржи в бельгийском Антверпене. Это крупнейший в мире центр торговли алмазами.

Санкции против российских алмазов нарушили работу алмазного центра в Европе
Фото: openverse by Jeffrey Beall is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако новые требования к декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней создают множество проблем для участников рынка.

Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) направил письмо всем участникам рынка, в котором признаёт наличие проблем и вопросов, вызванных новыми правилами.

В AWDC сообщили, что предпринимают шаги, чтобы помочь компаниям адаптироваться к изменениям. В письме подчёркивается, что центр полностью осознает обеспокоенность по поводу возможных задержек и неопределённостей, сообщает РИА "Новости".

При этом AWDC настоятельно рекомендует компаниям тщательно проверять все партии алмазов, чтобы исключить их возможное российское происхождение. Это необходимо сделать, чтобы алмазы могли быть успешно импортированы в Бельгию и выпущены на рынок.

Ранее в прессе распространили письмо группы бизнесменов, занятых в алмазной торговле. В обращении к регулятору — то есть Международному алмазному центру Антверпена — они выразили недовольство новыми правилами.

Предприниматели утверждают, что новые процедуры приводят к длительным и дорогостоящим задержкам, негативно влияют на все операции и угрожают многовековой торговле алмазами в Антверпене.

Представитель Еврокомиссии в свою очередь сообщил, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.

А сама Еврокомиссия не занимается непосредственной проверкой, но обеспечивает единообразие мер на всей территории ЕС и поддерживает национальные компетентные органы, предоставляя рекомендации и правовую прозрачность.

При этом ранее швейцарская газета Le Temps и французский телеканал TV5 провели расследования и пришли к выводу, что стопроцентной уверенности в происхождении того или иного камня или ювелирного изделия не будет. И несмотря на все технологии, всё зависит от достоверности информации, которую изначально представляет поставщик.

Так что санкции Группы семи против российских алмазов имеют далеко идущие последствия, создавая трудности для крупнейшего алмазного центра в Европе. А потому будущее многовековой торговли алмазами в Антверпене остаётся под вопросом.

Кроме того, крупные центры обработки алмазов существуют в ОАЭ, Индии, Армении, других странах. Так что когда бриллианты поступают в страны Евросоюза, практически невозможно достоверно определить их происхождение.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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