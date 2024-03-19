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Олег Артюков
В Гонконге рассказали, как золото помогает России противостоять давлению

Asia Times: золотой щит России помогает ей противостоять давлению

3:03
Экономика

Несмотря на беспрецедентное давление и более 16000 санкций, экономика Россия демонстрирует устойчивость и демонстрирует рост — 3,6% в 2023 году и, по прогнозам, 2,6% в 2024 году, говорится в материале издания из Гонконга Asia Times.

Asia Times: золотой щит России помогает ей противостоять давлению
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Ключом к этой стойкости, как ни парадоксально, стало не высокотехнологичное оружие или хитроумные экономические манёвры, а золото, утверждается в материале (перевод "ИноСМИ").

Россия, являясь вторым по величине производителем золота в мире, обладает внушительными запасами этого драгоценного металла. Золото не подпадает под санкции, что позволяет России использовать его для международных расчетов, обходя ограничения.

Кроме того, золото традиционно рассматривается как надёжный актив, способный защитить от экономических потрясений.

В материале Asia Times отмечается также, что с 2013 года Россия планомерно снижала зависимость от доллара и интегрировала золото в свою финансовую систему. Кроме того, Россия планирует наращивать производство золота на четыре процента ежегодно до 2026 года.

К тому же тенденции очевидны — центральные банки мира активно скупают золото, стремясь обезопасить свои резервы. В 2022 году было приобретено порядка 1073 метрических тонн. Одна тонна стоит около 65 миллионов долларов — то есть в хранилища центральных банков по всему миру поступило золота на 110,6 миллиардов долларов.

Золото стало для России щитом, защищающим её от экономических санкций. Благодаря продуманной стратегии и внушительным запасам драгоценного металла, страна смогла сохранить стабильность и уверенно смотрит в будущее, говорится в материале Asia Times.

Однако его автор — доцент кафедры исследований международного развития Университета Далхаузи в Новой Шотландии Роберт Хьюиш — предлагает вариант, как нанести удар по стратегии России.

Для этого, полагает он, Австралия, Канада и США, как страны, в которых тоже добывается много золота, должны поспособствовать снижению цен на него. Например, путём распродажи государственных золотых активов.

Но это может повлиять не только на курс рубля, но и валют этих стран, признает доцент. А стало быть, это нечто из разряда фантастики. Да и у той же Канады нет своего золотого запаса.

Ещё один вариант — ввести санкции против стран, которые покупают российское золото. Тех же Объединённых Арабских Эмиратов, например. В статье говорится, что и Швейцария тоже покупает золото в России, но против неё почему-то санкции вводить не предлагается.

Впрочем, автор материала обходит стороной вопрос, а какой же будет реакция стран, центробанки которых столь активно скупают золото, на попытки обрушить его цену. А ведь это тоже весьма важный аспект.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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