В США рассказали о проекте, который завершит разворот России от Запада

NYT: новый маршрут "Север — Юг" завершит разворот России от Запада

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия продолжает успешно обходить западные санкции. Помогает в этом в том числе разработка новых маршрутов для развития экономических связей с глобальным Югом, говорится в материале The New York Times (NYT).

Фото: flickr.com by Егор Журавлёв is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Один из ключевых проектов, призванных реализовать амбиции Москвы, получил название международного транспортного коридора "Север — Юг". Новая железная дорога через Иран станет неотъемлемой частью стратегии Москвы по окончательному отделению от Запада, говорится в материале американского издания (перевод "ИноТВ").

Этот проект предполагает строительство железной дороги стоимостью 1,7 млрд долларов. Начало работ запланировано на текущий год. По завершении он станет последним звеном в маршруте между Россией и иранскими портами в Персидском заливе.

Это обеспечит лёгкий доступ к таким торговым центрам, как индийский Мумбай. Международный транспортный коридор "Север — Юг" будет ключевым элементом для ускорения потока импорта в Россию и существенно упростит экспорт российских природных ресурсов, играющих важную роль в экономике страны.

Кроме того, этот коридор дополнит торговые пути России в направлении Китая и Индии, которые сегодня являются её крупнейшими торговыми партнёрами. Примечательно, что в 2023 году объём торговли России с обеими странами превысил досанкционный объём торговли с государствами Европейского союза.

Новая железная дорога соединит Иран и Азербайджан, а затем будет связана с российской железнодорожной сетью. После завершения строительства — предположительно, в 2028 году — транспортный коридор протянется на 7200 километров и окажется вне зоны действия западных санкций, отмечает NYT.

Российские компании смогут легко доставлять товары из иранских портов на берегу Персидского залива в Индию, а также в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан и другие страны.