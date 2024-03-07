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Олег Артюков
Что Россия уже сделала и ещё сделает для поворота на Восток

Счёт на сотни миллиардов: как Россия вкладывается в "поворот на Восток"

2:52
Экономика

Торговля между Россией и Китаем стремительно растёт, что помогает российской экономике противостоять санкциям со стороны западных стран. В настоящее время Россия вкладывает значительные средства в модернизацию обширной сети железных дорог на востоке страны, сообщает Bloomberg.

Счёт на сотни миллиардов: как Россия вкладывается в "поворот на Восток"
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Президент России Владимир Путин обозначил планы по увеличению годовой пропускной способности двух крупнейших железнодорожных магистралей — Транссибирской и Байкало-Амурской. К 2030 году по ним должны будут перевозить до 210 миллионов тонн грузов ежегодно. Для сравнения, в 2023 году по этим магистралям было перевезено около 150 миллионов тонн грузов.

Эти магистрали, простирающиеся на восток на общее расстояние 17 тысяч километров, также известны как Восточный полигон. Они являются жизненно важным каналом для внешней торговли России, связывая её западные регионы с Тихим океаном и Китаем.

Тем не менее, уже долгое время магистрали сталкиваются с логистическими проблемами — в том числе сложностями с инфраструктурой, нехваткой вагонов, задержкой с погрузкой и торговым дисбалансом. Это приводит к тому, что они работают ниже своей максимальной пропускной способности.

Это подчеркивает инфраструктурные проблемы, с которыми сталкивается Россия, пытаясь уменьшить негативные последствия санкций, совершая так называемый "поворот на Восток".

Если ранее этому направлению не уделяли приоритетного внимания, то сейчас всё изменилось. Россия уже вложила значительные средства в увеличение пропускной способности железнодорожных линий почти вдвое с 97,8 миллионов тонн в 2013 году до ожидаемых 180 миллионов тонн в этом году. Однако текущий спрос вдвое превышает максимальные возможности трасс.

Только в текущем году Россия планирует выделить 366 миллиардов рублей на улучшение инфраструктуры Восточного полигона. Детали о дополнительных инвестициях, о которых объявил Путин, ожидаются в марте.

Эти работы могут продлиться до 2032 года и потребуют инвестиций в размере 2,7 триллиона рублей для увеличения пропускной способности железнодорожных линий в конечном итоге до 255 миллионов тонн в год.

Однако даже эти меры, вероятно, будут недостаточными, так как спрос, по различным оценкам, продолжит расти и достигнет более 550 миллионов тонн к моменту завершения проекта.

Хотя, в общем-то, и работы по модернизации трасс тоже могут быть продолжены и в дальнейшем. Для нашей страны это действительно одно из приоритетных направлений, учитывая возрастающую роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике и международной торговле.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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