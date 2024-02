В Нидерландах рассказали об огромных убытках Эстонии из-за санкций

Экономические санкции, которые эстонские власти ввели против России, привели к серьёзным последствиям для этого государства. В частности, ограничения привели к резкому снижению транзита из России, отмечает издание Railfreight из Нидерландов.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported