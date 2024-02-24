В Нидерландах рассказали об огромных убытках Эстонии из-за санкций

Railfreight: Эстония несёт огромные убытки из-за санкций против России

Экономические санкции, которые эстонские власти ввели против России, привели к серьёзным последствиям для этого государства. В частности, ограничения привели к резкому снижению транзита из России, отмечает издание Railfreight из Нидерландов.

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В материале отмечается, что эстонские железные дороги и далее будут нести убытки. По предварительной информации, объём перевозок сократился на 43 процента из-за санкций.

В 2021 году через Эстонию было перевезено 9,5 млн тонн грузов, через два года этот показатель снизился до 2,1 млн тонн. Также отмечается, что объём пассажирских перевозок превысил грузовые.

Учитывая тяжелое положение национальной железнодорожной компании, государство выплатило ей компенсацию убытков в размере 31 миллиона евро. Однако это недостаточно, отрасль потребует дальнейших выплат.

В материале Railfreight отмечается, что для покрытия финансовых проблем эстонским железным дорогам может потребоваться до 40 миллионов евро.

Власти Эстонии надеются, что запуск новых высокоскоростных железных дорог, связывающих Прибалтику с остальной Европой, поможет немного исправить ситуацию. Тем не менее, перспективы отрасли без российского транзита остаются неопределенными.

Ранее это же издание анализировало положение в сфере перевозок грузов в Латвии. Ранее через порты этой страны также шёл значительный объём российского экспорта. Но из-за санкций он также значительно сократился.

В начале этого года в Латвии обсуждали идею запретить импорт и транзит российской сельскохозяйственной продукции. В итоге импорт запретили, а вот транзит в другие страны решили не трогать.

Что неудивительно, ведь в случае запрети латвийские порты могли потерять до 60 млн евро, а железнодорожная отрасль — до 40 млн. В 2023 году Латвийская железная дорога сообщила о сокращении объёмов грузовых перевозок на 20-25 процентов.

Об изменении этой тенденции говорить не приходится. Евросоюз постоянно вводит всё новые санкции против России, при том власти прибалтийских государств неизменно выступают за самые жёсткие варианты ограничительных мер.

Следовательно, вполне реальна перспектива полного прекращения транзита через порты прибалтийских государств.