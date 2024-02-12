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Олег Артюков
В Австрии хотят отказаться о контрактов с Россией, на которых хорошо зарабатывают

В Австрии хотят отказаться от сверхвыгодных контрактов с Россией

2:45
Экономика

Австрийский министр по защите климата и окружающей среды, по делам энергетики, инноваций и технологий Леонор Гевесслер заявила, что в этой стране рассматривают возможности выхода из газовых контрактов с "Газпромом". Она также отметила необходимость диверсификации источников природного газа для уменьшения зависимости от поставок из России.

В Австрии хотят отказаться от сверхвыгодных контрактов с Россией
Фото: openverse.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Гевесслер заявила, что продление контракта с "Газпромом" на поставки газа до 2040 года якобы было ошибкой.

Министр подчеркнула необходимость подготовки австрийской нефтегазовой компании OMV к выходу из долгосрочных контрактов. Она также объявила о намерении министерства обязать австрийские компании предпринять конкретные меры по уменьшению доли российского газа в их закупках. И пообещала провести оценку правовых основ для таких требований.

Гевесслер также отметила недостаточное выполнение энергетическими компаниями своих обязательств по сокращению зависимости от российского газа, отметив, что процесс диверсификации идёт слишком медленно.

Помимо этого, она сообщила, что министерство поручило Австрийскому институту экономических исследований Wifo провести к лету текущего года исследование экономических последствий завершения контрактов с "Газпромом" и рисков, связанных с сохранением зависимости от российского газа.

Западные СМИ отмечают, что предложенные меры потребуют одобрения в парламенте. Партнёром партии "зелёных" по коалиции (а именно эту партию представляется Гевесслер) является консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая канцлером Карлом Нехаммером.

Однако неясно, насколько активно участвовали консерваторы в разработке предложенных мер, так как Гевесслер не предоставила какой-либо информации об этом, сообщает "Интерфакс".

Но вот ранее Нехаммер заявлял, что покупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны.

"Главный наш приоритет — это безопасность энергосбережения. В случае её нарушения, будут нарушены система, производство, энергоснабжение людей. В первую очередь мы думаем об обеспечении безопасности энергоснабжения. Это неприятно с моральной точки зрения, но это реальность. И моя обязанность, как канцлера, делать это", — говорил австрийский канцлер.

Стоит заметить, что помимо безопасности энергоснабжения контракты с Россией ещё и чрезвычайно выгодны Австрии. В 2023 году эта страна впервые за 20 лет стала экспортёром электроэнергии. А произошло это в том числе и благодаря стабильным поставкам российского газа, который не только обеспечивает все потребности Австрии, но и позволяет ещё дополнительно зарабатывать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газпром австрия
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