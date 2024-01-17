Генсек ООН предупредил о худшей пятилетке за 30 лет

Генсек ООН: миру грозит худшая пятилетка за 30 лет

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что миру грозит худшая за три десятилетия пятилетка. Худшая с точки зрения замедления темпов экономического роста, сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По его словам, согласно данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, пять самых богатых людей в мире увеличили свои состояния более чем вдвое с 2020 года. Темпы прироста их состояний — 14 миллионов долларов США в час.

Не совсем понятно, у всех пяти или у каждого отдельно. Но цифра всё равно впечатляет.

В то время как богатство этих индивидов росло, более половины населения планеты, то есть почти пять миллиардов человек, столкнулись с ухудшением своего материального положения. Ничего себе соотношение, да? Пять миллиардов человек беднее пятерых.

Генсек ООН напомнил о предупреждении Всемирного банка, в котором указано на приближение к наихудшей половине десятилетия в плане экономического роста за последние 30 лет, сообщает агентство "Прайм".

Многие страны, пострадавшие от климатических бедствий, стокнулись со значительными финансовыми трудностями. Более половины из 75 самых бедных государств столкнулись с долговым кризисом, процентные выплаты по кредитам увеличились в четыре раза за последние годы.

Антониу Гутерреш недоволен тем, что многие страны и компании преследуют свои узкие интересы, "не заботясь о общем будущем и общем благе".

Он подчеркнул, что необходимо принять срочные меры для предотвращения ухудшения ситуации. И предупредил о куда более негативных последствиях, если ничего не будет сделано.

Впрочем, с учётом нынешней международной ситуации, трудно предполагать, что заявления генсека ООН будут восприняты как руководство к действию.

Очевидно, что со сказанным им спорить трудно. Но так и спорить-то необязательно, можно даже в знак согласия покивать головой — и ничего более не сделать. И скорее всего, так и будет.

Хотя этот как раз тот случай, когда хотелось бы ошибиться. И вместо рассуждений о "порядке, основанном на правилах" увидеть реальное стремление к решению проблем.

Да, иногда можно и помечтать.