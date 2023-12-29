Индекс деловой активности в промышленности России достиг максимума впервые за 7 лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В сегменте российской промышленности индекс деловой активности вырос до 54,6 — это стало лучшим показателем с начала 2017 года. Подобный показатель сформировался в связи с повышением объемов обрабатывающей промышленности. Также сказался рост экспортных заказов и расширение ВПК, говорится в материале "Ленты.ру". Аналитик Владимир Чернов Freedom Finance Global предоставил соответствующие данные изданию.

Фото: Википедия

Чернов заявил, что тенденция продолжит развиваться и может сохранить динамику в феврале 2024 года. Кроме того, в январе традиционно деловая активность россиян снижается.

"Производственные мощности продолжат расширяться, промпредприятия будут наращивать штат персонала", — пояснил эксперт.

Показатель для сектора услуг повысился до максимального показателя с апреля. За месяц он вырос с 52,2 до 56,2 пункта, а композитный PMI в России составил 55,7 против ноябрьских 52,4 пункта.

Ранее мы сообщали о том, что экономист Bloomberg Исаков оценил в 70% риск экономического спада в России. Высокий уровень ключевой ставки, который установил Банк России, может ввести риск спада российской экономики.