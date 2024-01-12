Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото

Gold Eagle: Россия уводит у Запада сотни тонн золота

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В своих выступлениях на публике американские политики предпочитают подчёркивать благополучие экономики и финансов страны. Они гордятся тем, что доллар считается самой мощной валютой в мире, а финансовые институты Соединённых Штатов приводят в пример как образец надёжности.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Однако есть тема, которую американские политики и чиновники обсуждают неохотно — золото, отмечает издание Gold Eagle, которое специализируется на новостях и аналитике по рынкам драгоценных металлов.

В материале издания отмечается, что золото и серебро рассматриваются властями США и других западных государств как прямые конкуренты любых фиатных (то есть не обеспеченных золотом и другими драгоценными металлами) валют.

И Соединённые Штаты, как и их союзники, систематически дискредитируют золото и серебро, поддерживая тем самым свои фиатные валюты и привлекая новые кредиты.

Но пока США и их партнёры пытаются убедить мир в бесполезности золота как финансового инструмента, Россия и Китай действуют, осуществляя закупки драгоценных металлов, отмечается в материале Gold Eagle (перевод сайта АБН24).

По мнению его автора, Россия и Китай понимают, что долги США и Запада в конечном итоге невозможно будет погасить, так что это нулевой актив.

Так что пока США снижают мировые цены на золото, они, возможно, неосознанно помогают России и Китаю в их стратегии, отмечается в материале. Москва и Пекин, по мнению его автора, планируют лишить Запад, в том числе и США, драгоценных металлов. Они фактически уводят у американцев и их союзников эти ресурсы.

Что, в свою очередь, может создать проблемы для западных государств, особенно в контексте покрытия долгов.

Основная идея заключается в том, что Россия и Китай осознают реальную ценность золота, в то время как бумажные валюты, такие как доллар и евро, рассматриваются как своего рода "покерные фишки", которые нельзя обналичить в конце игры.

В материале Gold Eagle отмечается, что в будущем возможен взлёт цен на золото. А это может быть благоприятно для государств, активно увеличивающих свои золотые запасы.