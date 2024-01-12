Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото

Gold Eagle: Россия уводит у Запада сотни тонн золота

2:14
Экономика

В своих выступлениях на публике американские политики предпочитают подчёркивать благополучие экономики и финансов страны. Они гордятся тем, что доллар считается самой мощной валютой в мире, а финансовые институты Соединённых Штатов приводят в пример как образец надёжности.

Gold Eagle: Россия уводит у Запада сотни тонн золота
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Однако есть тема, которую американские политики и чиновники обсуждают неохотно — золото, отмечает издание Gold Eagle, которое специализируется на новостях и аналитике по рынкам драгоценных металлов.

В материале издания отмечается, что золото и серебро рассматриваются властями США и других западных государств как прямые конкуренты любых фиатных (то есть не обеспеченных золотом и другими драгоценными металлами) валют.

И Соединённые Штаты, как и их союзники, систематически дискредитируют золото и серебро, поддерживая тем самым свои фиатные валюты и привлекая новые кредиты.

Но пока США и их партнёры пытаются убедить мир в бесполезности золота как финансового инструмента, Россия и Китай действуют, осуществляя закупки драгоценных металлов, отмечается в материале Gold Eagle (перевод сайта АБН24).

По мнению его автора, Россия и Китай понимают, что долги США и Запада в конечном итоге невозможно будет погасить, так что это нулевой актив.

Так что пока США снижают мировые цены на золото, они, возможно, неосознанно помогают России и Китаю в их стратегии, отмечается в материале. Москва и Пекин, по мнению его автора, планируют лишить Запад, в том числе и США, драгоценных металлов. Они фактически уводят у американцев и их союзников эти ресурсы.

Что, в свою очередь, может создать проблемы для западных государств, особенно в контексте покрытия долгов.

Основная идея заключается в том, что Россия и Китай осознают реальную ценность золота, в то время как бумажные валюты, такие как доллар и евро, рассматриваются как своего рода "покерные фишки", которые нельзя обналичить в конце игры.

В материале Gold Eagle отмечается, что в будущем возможен взлёт цен на золото. А это может быть благоприятно для государств, активно увеличивающих свои золотые запасы.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
Популярное
Этот суперклей поможет даже в космосе: прочнее быть не может

Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.

Ученые разработали вещество для стойкого скрепления вещей
Закуска из яичных блинчиков с крабовыми палочками
Бомбическая закуска с крабовыми палочками: готовится быстро, съедается мгновенно
Быстрый торт из печенья станет любимой вкуснятиной к чаю: полюбит вся семья
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине Дмитрий Плотников Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
4 способа заделать щель между ванной и стеной: покажите мужу
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Последние материалы
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников