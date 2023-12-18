Экономист Проданова: ЦБ будет сдерживать курс доллара в этом году

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Наталья Проданова, поделилась своим мнением о возможных изменениях курса доллара во время новогодних праздников. По ее словам, официальные курсы валют устанавливаются Банком России только в рабочие дни, и, следовательно, курс на новогодние праздники будет определен уже к концу текущего года, 29 декабря.

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"Обычно Центральный банк не предпринимает резких изменений курса на длительные праздники. Скорее всего, этот тренд сохранится и в текущем году. На последнем заседании совета директоров регулятора была повышена ключевая ставка до 16%. Это свидетельствует о том, что ЦБ по-прежнему считает текущие темпы инфляции высокими, и условия денежно-кредитной политики поддерживают повышение ставок", — пояснила экономист в интервью с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Согласно заявлению заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, реакция рынка на ужесточение денежно-кредитной политики неоднородна. Есть признаки замедления активности, но граждане и бизнес продолжают заниматься. Особенно активны краткосрочные займы, добавила эксперт.

"Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара, иначе инфляция и расширение пузыря на кредитных и ипотечных рынках могут только увеличиваться, что может привести к серьезным последствиям для экономики страны в целом", — отметила Проданова.

Эксперт подытожила, что после завершения праздников, вероятно, курс останется стабильным и не превысит текущих уровней. Центральный банк, Минфин и Минэкономразвития активно работают над увеличением ВВП и снижением инфляции.