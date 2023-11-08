Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который даёт президенту право конфисковать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать из в пользу Украине и международных организаций.

Фото: Pixabay.com

Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центробанка РФ, а также другие российские суверенные активы.

Политолог Леонид Крутаков сказал Pravda. Ru, что ответить можно перекрытием вывоза капитала, изъятием валютной выручки, конфискацией всех активов хотя бы на стоимость замороженных резервов.

Если не арестовать, то заморозить активы и перевести их в пользу российских резидентов тех стран, которые участвовали в принятии решений, считает он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что если в США и в самом деле решатся конфисковать активы РФ, то Россия может ответить национализацией американских активов.

"В США были заморожены активы ЦБ РФ, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, многих других российских банков и предприятий. Совокупный размер этих активов — многие десятки миллиардов долларов", — сказал он РИА "Новости".

По словам Осадчего, в случае, если передача замороженных российских активов Украине всё-таки произойдёт, у Москвы найдётся ответ: "Возможна национализация американских активов в России".

США и Евросоюз заморозили российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Однако на конфискацию активов ни в США, ни в Евросоюзе пока не решаются по юридическим и экономическим причинам. Более того, есть возражения и относительно того, чтобы использовать прибыль, полученную от этих активов — несколько миллиардов евро ежегодно.

Та же Бельгия опасается, что в случае попыток каких-либо изъятий, другие государства могут начать выводить свои средства, которые сейчас на счетах Euroclear. Ибо нет никаких гарантий, что в будущем эти средства не окажутся под ударом.

Это, впрочем, не означает, что будут прекращены попытки каким-либо образом забрать если не все российские активы, то хотя бы их часть. Американский законопроект слишком прямолинеен — хотя и в таком виде его могут принять.

Но поиски юридических оснований — или их придумывание на ходу — наверняка будут продолжены.

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