Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов

Экономика

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который даёт президенту право конфисковать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать из в пользу Украине и международных организаций.

Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов
Фото: Pixabay.com

Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центробанка РФ, а также другие российские суверенные активы.

Политолог Леонид Крутаков сказал Pravda. Ru, что ответить можно перекрытием вывоза капитала, изъятием валютной выручки, конфискацией всех активов хотя бы на стоимость замороженных резервов.

Если не арестовать, то заморозить активы и перевести их в пользу российских резидентов тех стран, которые участвовали в принятии решений, считает он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что если в США и в самом деле решатся конфисковать активы РФ, то Россия может ответить национализацией американских активов.

"В США были заморожены активы ЦБ РФ, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, многих других российских банков и предприятий. Совокупный размер этих активов — многие десятки миллиардов долларов", — сказал он РИА "Новости".

По словам Осадчего, в случае, если передача замороженных российских активов Украине всё-таки произойдёт, у Москвы найдётся ответ: "Возможна национализация американских активов в России".

США и Евросоюз заморозили российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Однако на конфискацию активов ни в США, ни в Евросоюзе пока не решаются по юридическим и экономическим причинам. Более того, есть возражения и относительно того, чтобы использовать прибыль, полученную от этих активов — несколько миллиардов евро ежегодно.

Та же Бельгия опасается, что в случае попыток каких-либо изъятий, другие государства могут начать выводить свои средства, которые сейчас на счетах Euroclear. Ибо нет никаких гарантий, что в будущем эти средства не окажутся под ударом.

Это, впрочем, не означает, что будут прекращены попытки каким-либо образом забрать если не все российские активы, то хотя бы их часть. Американский законопроект слишком прямолинеен — хотя и в таком виде его могут принять.

Но поиски юридических оснований — или их придумывание на ходу — наверняка будут продолжены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз леонид крутаков
Новости Все >
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
Эксперты назвали 3 требования ГИБДД, которые лучше не выполнять
Мигрант изнасиловал девушку после того, как она села к нему в автомобиль
Диетолог Джутова заявила: есть после 18:00 можно
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины Рустем Сафронов ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки Любовь Степушова Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников