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Россия ответит адекватно на передачу Украине своих 300 млрд долларов

1:28
Экономика

Конгресс США придумал, как украсть российских 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в западных банках.

Россия ответит адекватно на передачу Украине своих 300 млрд долларов
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Якобы эти деньги уйдут в Фонд восстановления Украины.

На вопрос, "есть ли нам чем ответить, будет ли этот ответ адекватным", в беседе с Pravda.Ru ответил политолог, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

"Во-первых, их уже украли. Потому что замороженные средства невозможно использовать, это уже не ваши деньги. То есть всё равно, что у вас в кошельке деньги лежат. И я взял у вас кошелек и сказал: "Нет, только когда я разрешу, тогда и будете пользоваться". Нас уже обворовали", — отметил аналитик.

А ответить мы можем перекрытием вывоза капитала, изъятием валютной
выручки, конфискации всех активов хотя бы как минимум на стоимость замороженных резервов. Если не арестовать, то заморозить активы и перевести их в пользу российских резидентов тех стран, которые участвовали в принятии решений, подчеркнул эксперт.

Также можно выйти из долларового пространства, создать свою кредитно-денежную систему. Но это очень сложная конструкция, которая, к сожалению, не под силу по уровню компетенции ни нашему суду,
ни нашему Минфину. Потому что никто в этих категориях даже не мыслит, не то, чтобы думать и разрабатывать какие-то действия, подытожил Крутаков.

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Заморозка активов РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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