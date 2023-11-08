Конгресс США придумал, как украсть российских 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в западных банках.
Якобы эти деньги уйдут в Фонд восстановления Украины.
На вопрос, "есть ли нам чем ответить, будет ли этот ответ адекватным", в беседе с Pravda.Ru ответил политолог, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.
"Во-первых, их уже украли. Потому что замороженные средства невозможно использовать, это уже не ваши деньги. То есть всё равно, что у вас в кошельке деньги лежат. И я взял у вас кошелек и сказал: "Нет, только когда я разрешу, тогда и будете пользоваться". Нас уже обворовали", — отметил аналитик.
А ответить мы можем перекрытием вывоза капитала, изъятием валютной
выручки, конфискации всех активов хотя бы как минимум на стоимость замороженных резервов. Если не арестовать, то заморозить активы и перевести их в пользу российских резидентов тех стран, которые участвовали в принятии решений, подчеркнул эксперт.
Также можно выйти из долларового пространства, создать свою кредитно-денежную систему. Но это очень сложная конструкция, которая, к сожалению, не под силу по уровню компетенции ни нашему суду,
ни нашему Минфину. Потому что никто в этих категориях даже не мыслит, не то, чтобы думать и разрабатывать какие-то действия, подытожил Крутаков.
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