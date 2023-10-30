Повелители трубы — Украина оставит Европу без российского газа

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Собственно, Европа и сама с этим справляется вполне успешно, причём европейские политики и чиновники ставят это в себе заслугу. Предпочитая при этом не упоминать о проблемах, которые возникли из-за отсутствия недорогих энергоресурсов у промышленности. Но сейчас не об этом.

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На днях глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года.

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — заявил он.

Могла бы Украина остановить транзит уже сейчас? Могла бы. Но Украина — это Европа, а у европейцев принято друг другу помогать. В том смысле, что сейчас европейские страны нуждаются в газе, поскольку зима приближается.

"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнёрами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объёме", — сообщил глава "Нафтогаза". Вот такие чутки люди там работают.

При этом Чернышов сообщил, что не чувствует сигналов от Еврокомиссии относительно того, что транзит можно было бы и продолжить.

В Еврокомиссии тем временем ситуацию комментируют в духе "торопиться не надо". Представитель ЕК Тим Макфи заявил в понедельник, что ещё рано оценивать возможные последствия решения Украины не продлевать договор о транзите российского газа.

"Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. Это достаточно отдалённая перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент", — сказал Макфи.

Учитывая, что переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам всегда шли достаточно долго и сложно, ссылки на "отдалённую перспективу" едва ли можно считать убедительными.

Впрочем, в нынешних условиях вообще сложно себе представить какие-либо переговоры о продолжении транзита через территорию Украины. Это понимают и в странах, где этот газ получают. В Венгрии, например, уже заявили о готовности рассмотреть увеличение поставок через "Турецкий поток".

Ну а что касается Украины, то очевидно, что без российского транзита её газотранспортная система придёт в полный упадок. Поскольку средств на поддержание в рабочем состоянии у "Нафтогаза" нет. А Евросоюз на это денег не даст совершенно точно.

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