Посол РФ в Осло Рамишвили: Норвегии не удастся заместить Россию на газовом рынке ЕС

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия не сможет при всём желании заместить российский газ на энергетических рынках Евросоюза, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. По его словам, это чётко показал энергокризис 2022 года.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

В 2022 году норвежским властям удалось нарастить поставки газа в ЕС лишь на восемь процентов, что не "укладывается" даже в 10 процентов российских поставок до энергокризиса.

"Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10 процентов от докризисного объёма российских поставок. Большую долю рынка, чем у неё есть — около 1/3 от общего объёма поставок газа в Европу — Норвегия едва ли сможет занять", — пояснил посол РИА Новости.

Он уточнил, что в период энергетического кризиса норвежские "газовики" работали "на пределе своих возможностей", и нарастить поставки ещё больше им вряд ли удастся.

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