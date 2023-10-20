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Антон Куликов

Президент Латвии потребовал блокады российских портов из-за газопровода Balticconnector

3:27
Экономика

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно будет остановить проход российских судов по Балтийскому морю, если будет подтверждена причастность России к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Президент Латвии потребовал блокады российских портов из-за газопровода Balticconnector
Фото: Creativecommons

"Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд (международных) норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <…> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей (НАТО) критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море", — сообщил он телекомпании LSM.

Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно "иметь на столе ряд точных фактов", заявил Ринкевичс.

Он также сообщил, что хотя участники альянса пока не обсуждали меры по возможной блокаде российских портов на Балтике, однако договорились проводить патрулирование Балтийского моря.

"Я говорил с финским и эстонским президентами, вероятно, уже ясно, в каком направлении движется расследование", — добавил президент Латвии.

"Хотя Швеция ещё не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, НАТО должна будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, в моём представлении, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Это можно сделать. Проход можно закрыть", — заявил Ринкевичс.

В свою очередь глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море, сообщает ТАСС.

Высказывания Ринкевичса прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?", — сказал Песков.

Он заявил, что "Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода".

"А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с "Северными потоками", нам очень интересно", — добавил Песков.

Ранее власти Финляндии и Эстонии заявили о повреждении газопровода 8 октября в результате некоего внешнего воздействия. Агентство Reuters сообщило, что МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по поводу повреждения Balticconnector и кабеля связи.

"Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьёзности проблемы", а также о том, что началось расследование", — сообщило агентство.

С Китаем Финляндия связывалась, чтобы запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.

Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошёл контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.

В финской полиции в пятницу заявили, что расследование сосредоточено вокруг роли этого судна. Ранее высказывалось предположение, что газопровод мог быть повреждён якорем.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы дмитрий песков балтийское море
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