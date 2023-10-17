Не корысти ради — в Болгарии объяснили, почему резко подняли цену за транзит российского газа

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Болгарии Асен Василев прокомментировал решение властей этой страны о резком увеличении платы за транзит российского газа.

Фото: CreativeCommons

Ранее Болгария установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час).

Обычно плата за транзит не превышает десять процентов от фактической стоимости газа.

Британское издание Financial Times назвало установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "неприемлемое" решение Болгарии ставит под угрозу венгерское энергоснабжение. По его словам, Будапешт предпринимает меры, чтобы этого не произошло.

Однако Асен Василев уверен, что повышение транзитных пошлин не сделает газ более дорогим для потребителей в Венгрии и Сербии.

"Новый налог… полностью соответствует целям ЕС по снижению зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива. Поскольку большинство контрактов "Газпрома" заключаются по цене в точке поставки в конкретной стране, налог, скорее всего, не окажет влияния на цены на газ в последующих странах. Он лишь снизит прибыль "Газпрома", — цитирует болгарского министра РИА "Новости".

По словам Василева, болгарское правительство уведомило Еврокомиссию о тарифных изменениях, теперь в Брюсселе изучают вопрос. Хотя всё же можно предполагать, что особо на сей счёт еврочиновники возражать не станут.

При этом издание "Euractiv Болгария" отмечает, что сбор принесет Софии почти 2,4 млрд левов в год (около 1,29 млрд долларов, 126 млрд рублей по нынешнему курсу). Так что насчёт "целей по снижению зависимости" — это, скажем так, спорное утверждение.

В Болгарию российский газ не поставляется с апреля прошлого года, когда власти этой страны отказались платить за поставки в рублях. Но через территорию этой страны проходит ответвление "Турецкого потока", по которому российский газ поставляется в Сербию и Венгрию.

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