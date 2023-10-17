Шольц заявил, что замена Германией российского газа является причиной для гордости

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Берлин заключил соглашения на поставки голубого топлива с новыми государствами и тем самым сумел заменить российский газ, следует из заявления канцлера Германии Олафа Шольца.

Фото: Openverse

По его словам, немцы могут гордиться этим. Он также подчеркнул, что Берлин был вынужден пойти на "большие изменения" из-за украинского конфликта. Как пояснил канцлер, руководству ФРГ пришлось скорректировать политику в оборонной и энергетической сферах.

"Именно нам удалось за очень короткий срок, чего никто не ожидал, заменить 50% поставок импортом из других частей мира. Считаю, мы можем гордиться этим", — подчеркнул Шольц в ходе экономической конференции в Берлине.

Ранее премьер Республики Сербской Радован Вишкович сообщил, что намерен заключить долгосрочное соглашение с Москвой о поставках российского газа. Он не исключил возможность получения голубого топлива по новому газопроводу.