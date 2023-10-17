Берлин заключил соглашения на поставки голубого топлива с новыми государствами и тем самым сумел заменить российский газ, следует из заявления канцлера Германии Олафа Шольца.
По его словам, немцы могут гордиться этим. Он также подчеркнул, что Берлин был вынужден пойти на "большие изменения" из-за украинского конфликта. Как пояснил канцлер, руководству ФРГ пришлось скорректировать политику в оборонной и энергетической сферах.
"Именно нам удалось за очень короткий срок, чего никто не ожидал, заменить 50% поставок импортом из других частей мира. Считаю, мы можем гордиться этим", — подчеркнул Шольц в ходе экономической конференции в Берлине.
Ранее премьер Республики Сербской Радован Вишкович сообщил, что намерен заключить долгосрочное соглашение с Москвой о поставках российского газа. Он не исключил возможность получения голубого топлива по новому газопроводу.
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