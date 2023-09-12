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Антон Куликов

Bloomberg: Россия и саудиты могут сломать карьеру Байдена

2:39
Экономика

До конца этого года мир может не досчитаться порядка трёх миллионов баррелей нефти в сутки. А это может помешать переизбранию президента США Джо Байдена, отмечает агентство Bloomberg.

Bloomberg: Россия и саудиты могут сломать карьеру Байдена
Фото: Creativecommons

Недавно Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца этого года. В РФ будут добывать на 300 тысяч меньше каждые сутки, в Саудовской Аравии — миллион баррелей. Из-за сокращения предложения нефти цены уже превысили 90 долларов за баррель.

Как отмечает Bloomberg, если Москва и Эр-Рияд не пересмотрят свои планы, то мир может столкнуться с крупнейшим сокращением запасов нефти с 2007 года.

В Европе резко выросли цены на дизельное топливо, американские авиакомпании предупреждают пассажиров о необходимости готовиться к повышению цен.

И всё это может стать политической проблемой для Джо Байдена, который собрался переизбираться в 2024 году. Цены на бензин в США приближаются к чувствительному порогу в четыре доллара за галлон (3,79 литра).

В Белом доме поспешили заявить, что действия Саудовской Аравии не смогут осложнить экономическую ситуацию в стране.

Отметим, что действия России американские чиновники в данном случае предпочитают не комментировать.

Ибо тогда возникнет вопрос, как страна, против которой введено столько санкций — которые в Вашингтоне объявили эффективными — может оказывать влияние на экономическую ситуацию в Соединённых Штатах.

Что касается оптимизма американских чиновников, то 13 стран-членов ОПЕК добывали в среднем 27,4 миллиона баррелей в день в этом квартале. А это примерно на 1,8 миллиона баррелей меньше, чем нужно потребителям.

Если ситуация не изменится, разрыв между спросом и предложением за последние три месяца года почти удвоится. По оценкам ОПЕК, для удовлетворения потребностей в четвертом квартале ей необходимо поставлять на рынок 30,7 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Стоит заметить, что перед выборами в конгресс администрация Джо Байдена воспользовалась стратегическим запасом нефти, чтобы не допустить резкого роста цен на АЗС. Отчасти справиться с этим удалось, вот только запасы изрядно оскудели. И не факт, что это сработает ещё раз.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы саудовская аравия
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