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Олег Володин

ФССП: с части россяин возьмут последнее, части - простят все долги

3:47
Экономика

"Задолжал — раздолжним до талого" — в ходе недавней встречи главы ФССП с президентом было разъяснено, с каких должников возьмут последнее, а кому из россиян спишут все долги.

ФССП: с части россяин возьмут последнее, части - простят все долги
Фото: Pravda.Ru

"С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся", — такими словами Дмитрий Аристов сообщил Владимиру Путину о взыскании долгов с россиян, прячущих свои доходы и имущество.

Сейчас в стране почти 13 миллионов граждан, которые не могут расплатиться по долгам — люди задолжали за ЖКУ, по штрафам, налогам, другие по кредитам, алиментам, заняли у друзей, коллег, соседей и не отдали (это уже ближе к мошенникам).

Глава ФССП также отметил, что приставы работают по 12,7 млн документов на общую сумму 2 триллиона рублей — это более 20 миллиардов (!) долларов долгов.

Аристов отметил, что многие из них — это "профессиональные должники".

  • Некоторые берут кредиты для того, чтобы погасить предыдущие,
  • Многие занимают деньги и не собираются возвращать — прячась (неудачно) в сектах вроде запрещенных и признанных экстремистами "граждан СССР"
  • Часть прячет доходы и имущество, заявляя "пусть Абрамович выплачивает", "Россия же простила долги Африке, пусть простит и мне".

При этом, по данным ФССП, 93% должников попали в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам.

Среднестатистический должник — это работоспособные 30-45-летние мужчины и женщины, у которых средняя сумма долга — 173 тысячи рублей. Они могли бы, как обсуждают в соцсетях, "пахать и пахать, отрабатывая долги".

Правда, есть и те, кто реально не может отдать занятое — эти люди просто выживают, занимаются сохранением прожиточного минимума. В такую категорию входят в основном женщины 40-50 лет с одним ребёнком, у которых нет имущества, кроме единственного жилья и единственный доход — зарплата или пенсия.

"При этом долги, выданные украинскими банками жителям новых регионов России, не будут взыскиваться — их спишут и простят", — заявил директор ФССП.

В отличие от ОАЭ, Казахстана, Грузии и других стран, простивших своим гражданам кредиты и даже ипотеки — Россия не может позволить себе такой популистской щедрости.

Увы, но гражданам сейчас нельзя прощать все долги — экономика рухнет, освободившиеся побегут снова кредитоваться "как не в себя".

А еще есть пример Крыма — где после присоединения были "обнулены" долги (кредиты, автокредиты, ипотеки) жителей перед банками Украины. Казалось бы, живи без долгов — но крымчане всё равно стали брать кредиты, причем чаще всего на улучшение обстановки, покупку техники, "статусных" гаджетов, и т. д.

Также анализ более чем 12 млн. взятых кредитов показал — 93% граждан кредитуются не по необходимости, а для приобретения элементов "хорошей жизни" (новые смартфоны, шубы, туризм, свадьбы детей, гаджеты и новые автомобили), чтобы "одеть ребенка в школу красивее других", "выйти на работу красиво одетым, а не в старом".

Многие бегающие от взыскания должники при этом почему-то находят деньги на отдых (от чего?) в отпусках или отмечание своих дней рождения в ресторанах, вместо работы на долг и скромной "рюмки со шпротами" устраивают отмечания Нового года, добавляют юристы.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы деньги владимир путин дмитрий аристов
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