Удар, откуда не ждали: на яхты российских миллиардеров Запад тратит десятки миллионов долларов

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти ряда западных государств более года назад наложили аресты на яхты, которые принадлежат российским миллиардерам. И как выясняется, это как раз тот случай, когда следует хорошенько подумать, прежде чем сделать.

Фото: Splash/ All Over

Дело в том, что эти яхты необходимо постоянно обслуживать. А содержание одной суперъяхты может обходиться для её владельца в гигантские суммы — порой до ста миллионов долларов ежегодно, отмечает сербское издание "Политика".

Причём отказаться от этих расходов и попросту перестать обслуживать яхты дело тоже очень сложное с юридической точки зрения. Ведь владельцы могут подать в суд, если яхты придут в негодное состояние. Да и проблемы с экологией могут возникнуть в случае ненадлежащего обслуживания.

Уполномоченные компании должны осматривать яхты, проводить техобслуживание. Они должны следить, чтобы не ржавели металлические детали, в помещениях не было плесени из-за неработающих кондиционеров. На спецобслуживании также находятся все судовые системы: от опреснителей до насосов.

Как минимум раз в неделю яхту нужно мыть — грязь и пыль могут повредить окраску, а новое покрытие обойдется в несколько миллионов долларов.

Яхты обычно застрахованы, поэтому во избежание оплаты страховки при повреждении, компании требуют от властей следить за состоянием яхт российских предпринимателей, а также, чтобы они были надежно спрятаны от пожаров, наводнений, не возникало рисков крушения. Поэтому для содержания яхты появляется статья расходов — портовый сбор. Например, в США он может доходить до тысячи долларов в день, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Суммируя все расходы, содержание одной такой яхты обойдётся в десять миллионов долларов в год.

По предварительным оценкам, только Италия и США должны выделять из своих бюджетов 50 миллионов долларов на поддержание на плаву яхт российских миллиардеров. Денег налогоплательщиков, как принято говорить в таких случаях.

Надо сказать, к теме того, во сколько обходится содержание этих яхт, пресса в европейских странах и в США обращается не впервые. Но судя по всему, что об этом говорят вновь и вновь, власти стран, где находятся эти яхты, пока не придумали, кому бы поручить их содержание. И едва ли придумают, разве что продадут. Хотя и это может стать причиной судебных разбирательств.