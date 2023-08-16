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Антон Куликов

Advance: Туркменистан боится газового союза, который продвигает Россия

3:12
Экономика

Туркменистан предупредил Россию о том, чтобы она "не пыталась расширить своё влияние" за счёт газопровода "Средняя Азия — Китай", сообщает хорватское издание Advance. По мнению которого, в Ашхабаде якобы боятся газового союза, который продвигает Россия.

Advance: Туркменистан боится газового союза, который продвигает Россия
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

В материале отмечается, что половина туркменского газа сейчас идёт в Китай через Узбекистан и Казахстан, потенциальных участников газового союза (перевод "ИноСМИ").

Как полагает хорватское издание, Туркменистан видит в России конкурента за китайский рынок: "Для Ашхабада, столицы Туркменистана, лучше всего было бы, если бы этот газовый транзит шел максимально свободно до пункта назначения. Туркменистан боится распространения российского влияния, поскольку видит в России конкурента".

Впрочем, в материале хорватского издания есть, скажем так, преувеличения. Например, дело подаётся так, будто газовый союз уже существует. Но на самом деле, дискуссии на сей счёт ещё продолжаются, до реализации на практике дело пока не дошло.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА "Новости" допустил расширение трёхстороннего взаимодействия в газовой сфере (то есть между Россией, Казахстаном и Узбекистаном). По словам дипломата, к этому проекту есть интерес со стороны других государств.

Биричевский подчеркнул, что сотрудничество "должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников".

У Туркменистана возникли вопросы к заявлению российской стороны по поводу заинтересованности других стран в присоединении к "газовому альянсу", в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан, из-за поставок в Китай. Так сказанное Дмитрием Биричевским прокомментировал заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырад Арчаев.

"О каких "возможностях расширения" идёт речь, какие "другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за "трёхсторонним взаимодействием" в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", — сказал он.

Арчаев также заявил, нет планов по расширению участников газопровода "Турменистан — Китай", который проходит по территории Казахстана и Узбекистана.

Создать "тройственный газовый союз" президент Владимир Путин предложил Казахстану и Узбекистану в ноябре прошлого года. Суть проекта в следующем:

  • на первом этапе — создание координационного механизма,
  • на втором этапе — развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

В Казахстане и Узбекистане есть собственная добыча газа, но в основном эти объёмы идут на внутреннее потребление. Хотя какая-то часть поставляется и на внешние рынки.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай
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