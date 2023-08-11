Немецкий энергоконцерн EnBW может подать иск против РФ из-за прекращения поставок газа

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Немецкая энергетическая компания EnBW рассматривает возможность подачи судебного иска против России с целью получения компенсации за значительные убытки, понесенные в связи с резким прекращением поставок газа ее дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Томаса Кустерера, финансового директора EnBW.

Фото: rg.ru

VNG занимает важнейшее положение в своей стране, являясь третьим по величине поставщиком газа в Германии. В сентябре прошлого года компания обратилась за помощью к правительству, чтобы компенсировать убытки, понесенные из-за невыполненных обязательств российскими субпоставщиками. В результате VNG была вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам. Суть проблемы заключается в контракте с "Газпром экспортом" на ежегодную поставку около 35 тераватт-часов газа, обязательства по которому до сих пор не выполнены. В апреле текущего года компания VNG сообщила, что её операционные потери, связанные с прекращением поставок из России в 2022 году, составили 205 млн евро.

Стоит напомнить, что в феврале 2022 года далеко не "Газпром", а правительство Германии по политическим мотивам ввело санкции на только что построенный газопровод "Северный поток-2". Это уже явно ударило по газовым поставкам России.

А в сентябре 2022 года до сих пор неустановленные террористы взорвали 3 из 4 ниток обоих "Северных потоков". Россия уже несколько раз косвенно обвинила в этом США. То же самое делает в текущем году мэтр американской журналистики Сеймур Херш.

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