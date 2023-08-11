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Немецкий энергоконцерн EnBW может подать иск против РФ из-за прекращения поставок газа

1:49
Мир

Немецкая энергетическая компания EnBW рассматривает возможность подачи судебного иска против России с целью получения компенсации за значительные убытки, понесенные в связи с резким прекращением поставок газа ее дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Томаса Кустерера, финансового директора EnBW.

Немецкий энергоконцерн EnBW может подать иск против РФ из-за прекращения поставок газа
Фото: rg.ru

VNG занимает важнейшее положение в своей стране, являясь третьим по величине поставщиком газа в Германии. В сентябре прошлого года компания обратилась за помощью к правительству, чтобы компенсировать убытки, понесенные из-за невыполненных обязательств российскими субпоставщиками. В результате VNG была вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам. Суть проблемы заключается в контракте с "Газпром экспортом" на ежегодную поставку около 35 тераватт-часов газа, обязательства по которому до сих пор не выполнены. В апреле текущего года компания VNG сообщила, что её операционные потери, связанные с прекращением поставок из России в 2022 году, составили 205 млн евро.

Стоит напомнить, что в феврале 2022 года далеко не "Газпром", а правительство Германии по политическим мотивам ввело санкции на только что построенный газопровод "Северный поток-2". Это уже явно ударило по газовым поставкам России. 

А в сентябре 2022 года до сих пор неустановленные террористы взорвали 3 из 4 ниток обоих "Северных потоков". Россия уже несколько раз косвенно обвинила в этом США. То же самое делает в текущем году мэтр американской журналистики Сеймур Херш. 

 

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Немцы требуют от Газпрома многомиллиардных компенсаций - иск против газового монополиста из России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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