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Антон Куликов

В США поражены: Байден неожиданно сделал крупный подарок Путину

2:49
Экономика

Президент США Джо Байден принял решение о прекращении добычи урана на месторождении в Аризоне. И это, как сообщает The Wall Street Journal, станет крупным подарком президенту России Владимиру Путину. Ведь теперь Штаты попадут в ещё более сильную зависимость от поставок из России.

В США поражены: Байден неожиданно сделал крупный подарок Путину
Фото: REX/Shutterstock

Согласно закону о древностях от 1906 года, президент США имеет право выделить федеральные земли под национальные парки и заповедники. В своё время этим правом воспользовался Барак Обама, в результате чего была запрещена разработка нефтяных месторождений на миллионах гектаров земель. Однако на урановые месторождения Обама покуситься не решился.

Дело в том, что США импортируют 95 процентов топлива, необходимого для АЭС страны. На первом и втором месте Казахстан и Канада. А на третьем - Россия, на долю нашей страны приходится 12 процентов американского импорта в этой сфере.

Соответственно, решение Байдена приведёт к тому, что найти замену российскому урану станет ещё труднее, говорится в материале американского издания (перевод "ИноСМИ"). А стало быть, президент США сделал подарок президенту России - такой вот вывод.

Между тем, здесь в большей степени внутриамериканские дела, которые к каким-либо "подаркам" не имеют никакого отношения. Например, против добычи урана выступают индейские племена. Индейцы считают, что добыча урана отравляет питьевую воду в родниках и колодцах. Опровержения Геологической службы США их не убеждают.

Впрочем, то, как подаёт это The Wall Street Journal, является стандартной манипуляцией. В США весьма серьёзное противостояние относительно добычи полезных ископаемых, идёт ли речь о нефти, газе, уране и так далее.

И WSJ отражает точку зрения тех кругов, которые полагают, что добычу надо развивать, чтобы не попасть в зависимость от других стран.

А стало быть, в ход и пускаются такие "аргументы" про "подарки Путину". Видимо, считается, что они убедительны для американской аудитории. Которая после такого довода в едином порыве кинется на защиту уранового рудника в Аризоне.

Хотя дискуссии о том, чтобы отказаться от импорта урана из России, в США продолжаются уже довольно длительное время. Но дискуссии дискуссиями, однако реальных шагов Вашингтон не предпринимает. Поскольку замену поставкам из России найти и в самом деле очень сложно. Если вообще такое возможно.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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