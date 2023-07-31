Запрет на экспорт урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную промышленность

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что прекращение экспорта урана из Нигера не окажет немедленного и существенного влияния на французскую атомную промышленность. По словам Александра Уварова, директора АНО "Атоминфо-центр" и главного редактора журнала atominfo. ru Обычно уран поставляется отдельными партиями, и атомная промышленность поддерживает запасы, чтобы справиться с потенциальными перебоями. Следовательно, французская атомная промышленность вряд ли столкнется с немедленными проблемами из-за запрета.

Фото: kt .kz

Однако Уваров предупредил, что если запрет на экспорт станет постоянным, а не временным, французским ученым-ядерщикам, возможно, придется искать альтернативные источники урана, такие как Канада или Австралия. Тем временем Нигеру придется искать новых покупателей для своего урана, и Китай может появиться в качестве потенциального покупателя. Эти изменения могут оказать заметное влияние на мировой рынок урана, что со временем приведет к потенциальному росту цен на уран.

Нигер занимает 7-е место по величине производителя урана в мире, на его долю приходится примерно 5% мирового производства. По сообщениям французских СМИ, на долю Нигера приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

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