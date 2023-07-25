ЕС опасается выигрыша России из-за идеи Литвы

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В руководстве Евросоюза опасаются, что Россия окажется в выигрышной позиции на зерновом рынке. Причём повлиять на это самым непосредственным образом может… Литва. Точнее, инициатива, предложенная властями этой страны.

Фото: википедия

Ранее власти Литвы направили в Еврокомиссию письмо, в котором сообщили, что порты Балтийского моря могут служить "надёжной альтернативой" для транзита украинской сельхозпродукции, в том числе зерновых. Через них ежегодно можно перевозить 25 млн т зерна.

А на прошлой неделе гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас сообщил о возможности перевалки 10 млн т украинского зерна.

Однако доставка продукции в порт может стать проблемой, указал он. "Это огромная проблема, поскольку она включает в себя множество факторов, разные страны, разные договорённости, разные интересы и так далее", — сказал Латакас.

Понятно, что Литва заинтересована в загрузке своих портов, которые ранее лишились перевалки грузов из Белоруссии. Потому власти этой страны и предлагают задействовать имеющиеся мощности. Хотя если бы это было выгодно, то давно было бы сделано.

Во вторник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар Янош Войцеховский заявил, что Евросоюзу необходимо поддержать транспортировку украинской сельхозпродукции через порты прибалтийских государств. В том числе и за счёт бюджета ЕС.

Потому что без субсидий Евросоюза украинское зерно будет неконкурентным из-за цены.

"Нам необходимо рассмотреть существенную поддержку транспортировки. Я представлю такую позицию Еврокомиссии, потому что мы должны найти решение, как поддержать стоимость транспортировки, в том числе через бюджет ЕС, потому что есть риск, что Россия станет бенефициаром этой ситуации, поскольку будет дешевле купить зерно у России, чем платить за украинское зерно, перевезенное через Польшу в балтийские порты", — заявил Войцеховский.

Он добавил, что стоимость такого зерна будет значительно выше, чем предлагает на мировом рынке Россия за свою продукцию.

В общем, остается открытым вопрос, согласятся ли страны Евросоюза субсидировать транспортировку украинского зерна и другой сельхозпродукции. Тем более, надо учитывать фактор недовольства фермеров. Которые вполне могут поинтересоваться у властей своих стран, почему деньги идут Украине, а не им.

Собственно, именно протесты фермеров повлияли на то, что в ряд восточноевропейских государств был запрещён экспорт украинской сельхозпродукции. Так что и поиск альтернативных путей явно не будет простым делом.