Президент Литвы недоволен стоимостью саммита НАТО. Но нашёл, чем себя утешить

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что при более хозяйственном подходе организаторы саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в его стране 11-12 июля, могли бы существенно сэкономить.

Фото: Valdas Kopustas via www.imago-im/www.imago-images.de

"Дата проведения саммита была известна давно. Готовиться к нему можно было заранее, что позволило бы сколько-то сэкономить", — заявил Науседа.

Но он тут же подчеркнул, что в любом случае "эти инвестиции в самое крупное в истории Литвы событие сделаны разумно и послужат на пользу имиджа страны".

Общий бюджет проведения двухдневного саммита составляет 17 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Саммит НАТО пройдёт в выставочном центре "Литэкспо", который был расширен за счёт дополнительных пристроек и перепланировки. Появились 43 дополнительных помещения, полезные площади увеличились с 18,5 тысяч кв метров до 24 тысяч.

Впрочем, расходы на проведение саммита не главное. Гитанас Науседа сообщил, что на этом мероприятии Украина не получит приглашения в альянс, но выдвинутое предложение Киев не разочарует.

По словам президента Литвы, Владимир Зеленский "получит, может быть, не всё из того, что он ожидает в своей программе-максимум, но он точно получит многое".

Науседа заявил, что в Вильнюсе будет согласовано создание совета Украина — НАТО и пройдёт его первое заседание.