Bloomberg: зерновая сделка без согласия России фактически невозможна

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Киеве настаивают на продолжении экспорта зерна из черноморских портов после выхода России из зерновой сделки. Однако страховщики и судовладельцы не испытывают особого оптимизма на сей счёт.

Фото: portalmorski.pl

Прекращение участия России в сделке означает, что это соглашение более не гарантирует безопасный проход из трёх украинских портов, на которые распространялись договорённости. Теперь в Киеве хотят, чтобы другие страны помогли обеспечить поставки, без участия России.

В Вашингтоне, впрочем, уже объявили, что о военном сопровождении кораблей речи быть не может. А страховой брокер Marsh приостановил программу экспорта зерна из Украины.

Совместный управляющий директор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муис заявил, что ни один здравомыслящий судовладелец не отправит корабли незастрахованными, говорится в материале агентства Bloomberg.

Украина уже обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Однако в Анкаре отреагировали без энтузиазма, поскольку для Турции это был бы крайне рискованный шаг.

Агентство Bloomberg ссылается на турецкого чиновника, знакомого с обсуждением вопроса. По его словам, Турция вряд ли станет вмешиваться, поскольку не хочет подвергать опасности свой военно-морской флот. В Анкаре сосредоточены на возобновлении сделки с Россией.

Украина может отправлять свою сельхозпродукцию по суше и через Дунай, но это куда более затратные маршруты. К тому же поставки через страны Евросоюза вызывают напряжённость с восточноевропейскими государствами, поскольку более дешёвая украинская продукция остаётся на их рынках.

В нескольких государствах ЕС ранее ввели запрет на поставки украинской продукции. В Польше уже заявили, что не собираются его отменять, даже несмотря на прекращение действия зерновой сделки.

"Я не думаю, что судовладельцы пойдут в украинские порты, пока коридоры не будут восстановлены — это небезопасно", — сказал Пол Маркидес, менеджер по качеству морских перевозок в Intercargo, глобальной торговой ассоциации владельцев сухогрузных судов.

В общем, вполне понятный и очевидный вывод — без участия России зерновая сделка невозможна. Что бы там ни говорили в Киеве по этому поводу.