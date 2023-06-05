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Антон Куликов

Sohu: Китай может повторить трюк России, чтобы добиться от США выплаты долгов

2:53
Экономика

Китай может повторить трюк России, чтобы добиться от Соединённых Штатов выплаты долгов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Китай может повторить трюк России, чтобы добиться от США выплаты долгов
Фото: Fotodom.ru/DP

На днях президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга. Этому предшествовали долгие переговоры между республиканцами и демократами, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Впрочем, практически все наблюдатели были уверены, что соглашение так или иначе будет достигнуто. Ну а представители договаривающихся сторон неоднократно подчёркивали, что не допустят дефолта США.

Несмотря на это, очевидно, что власти многих государств не устраивает ситуация, когда от внутренних американских дискуссий зависит состояние мировой экономики вообще и отдельных стран в частности.

Не устраивает и те государства, которые достаточно много вложили в американские активы. Как, например, Китай, инвестиции которого в американские долговые облигации превышают 800 миллиардов долларов. И авторы материала полагают, что в случае проблем с экономикой или же резкого ухудшения отношений США могут отказать Китаю в выплате долгов.

"Соединённые Штаты ввели масштабные санкции против России и конфисковали российские активы. На месте РФ может оказаться любое другое государство … Или же американцы настолько увлекутся тратами денег, которых у них нет, что их финансовая система рухнет. Тогда Вашингтону нечем будет отдавать долги", — отмечают они.

Китайские эксперты полагают высокой вероятность, что Пекину придётся действовать по российской схеме взыскания долгов.

По их мнению, несколько лет назад Москва провернула весьма любопытный трюк. А именно — устроила массовую распродажу американских долговых облигаций на десятки миллиардов долларов.

Таким образом Россия обезопасила себя от того, что США могут отказать ей в обслуживании кредитов. Пекин заинтересовал этот фокус, и он даже начал применять его на практике, ежемесячно понемногу сокращая свои вложения в американские казначейские бумаги.

Заметим, что процесс этот требует аккуратности и достаточно длительного времени. Всё-таки Россия неодномоментно распродала американские облигации, а постепенно.

Авторы материала также напоминают, что в РФ недавно был принят закон, по которому можно брать под внешнее управление активы иностранных компаний, работающих на её территории.

То же самое, судя по всему, сделает и Китай, если власти США откажутся возвращать долги. А активы американских компаний в Китайской народной республике оцениваются в сотни миллиардов долларов.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай инвестиции
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